نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة.. إخفاء آخر ظهور لك على واتساب للتخلص من إزعاج المتطفلين في المقال التالي

يعتبر الواتساب من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا في الوقت الحالي ولكن ما يزعج البعض في ظهوره اون لاين في بعض الأوقات على الواتس وفي نفس الوقت يكون غير قادر على الرد فمنح واتس اب خاصية عدم ظهورك اون لاين حتى تتمكن من التخلص على المتطفلين على أو الرد في الوقت الذي يناسبك على الجانب الأخر وسوف نتناول في هذا المقال أهم الطرق التي تساعد اخفاء ظهورك على الواتساب والتي يمكن تفعيلها من الأن بكل سهولة. كيف يمكنك إخفاء ظهورك على الواتساب بكل سهولة الجميع يمتلك تطبيق واتس اب إذا كنت تمتلك هاتف ذكي وإذا كنت تحرص في عدم ظهور أخر ظهور لك باليوم والساعة والتاريخ اتبع الخطوات الأتية. من الطرق الأولى إذا ارسل إليك أحد الأشخاص رسالة على الواتس اب يمكن رؤيتها من الخارج عن طريق الإشعارات التي تظهر في شاشة الهاتف المحمول. من الطرق الثانية هي تفعيل خاصية وضع الطيران والدخول إلى الرسالة وقراءتها ثم نقوم بإعادة الغاء وضع الطيران وإعادة تشغيل بيانات الهاتف فلن يظهر له أنه تم رؤيتك لتلك الرسالة وتتمكن من الرد في الوقت الذي يناسبك أنت. ونأتي لأبسط طريقة لإخفاء أخر ظهور لك على الواتساب بالضغط على الحساب ثم على الخصوصية والدخول على أخر ظهور فيظهر لك ثلاث اختيارات الكل أو جهات الاتصال الخاصة بك وأخيرًا لا أحد فيمكنك النقر على اختيار لا أحد وبذلك لا يتمكن أي شخص من معرفة أخر معاد ظهور لك على الواتساب. فإذا كنت تعاني من بعض الأشخاص المزعجة يمكنك تفعييل هذه الخاصية لديك. أهمية الواتساب يعتبر الواتس اب من أذكى مواقع التواصل الاجتماعي الذي يضمن لك الخصوصية التم لأنه يحمل خاصية التشفير التام فيصعب اختراقه بطريقة مباشرة.

مساحته صغيرة لا تتجاوز 50 ميجا وبذلك يمكن لأي شخص يحمل هاتف اندرويد تحميله. عمر شويل - جدة بخطوات بسيطة.. إخفاء آخر ظهور لك على واتساب للتخلص من إزعاج المتطفلين - ثقفني

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