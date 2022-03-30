نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تنام في منزلك على اضاءة ؟ .. احذر ذلك فمخاطره كبيرة لا تخطر على البال و لا تستهين بهذه النصيحة في المقال التالي
من الأمور التي لا بد أن يعرفها الجميع أن الضوء الطبيعي له دور كبير للغاية في تنظيم حياتنا اليومية حيث يساعدنا على الاستيقاظ بحيوية شديدة، كما يجب الإشارة أن الضوء يعتبر هو أحد العناصر المهمة بصورة كبيرة للغاية وبدونه يختل توازن الإنسان ويفقد الحياة ولكن أصبحت الإضاءة الحديثة في الوقت الحالي تؤثر وبشكل كبير على صحة الإنسان وتسبب في حدوث العديد من الأمراض النفسية والجسدية أيضا لذلك تابعوا معانا مخاطر الإضاءة الخافتة كما يقول البعض خلال الفقرات القادمة.
دراسات وتحذيرات
هناك العديد من الدراسات الحديثة التي تحذر بصورة كبيرة للغاية من أن الضوء المنبعث من شاشات الهواتف أو شاشات التليفزيون بجميع أنواعها قد يربك النوم وبالطبع هذا يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة مثل أمراض القلب والاكتئاب والبدانة أيضاً، كما تؤكد العديد من الدراسات أيضا أن التعرض لهذا الضوء بعد هبوط الظلام يمكن بالطبع أن يحرم الشخص من النوم وهذا يسبب في حدوث العديد من المشاكل الصحية على المدي البعيد ويقولون أيضا أن التحديق في الإضاءة ليلا يزيد من خطر الحالات الطبية المرتبطة بقلة النوم وبالتالي قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.
جفاف الجلد وشيخوخته
كما يجب الإشارة أن هناك العديد من الأطباء التي أكدت أن النوم في جود الإضاءة الصناعية سواء كانت حمراء أو بيضاء قد تحتوي على العديد من أشعة مثل أشعة الشمس ولها التأثير نفسه بالطبع حيث تسبب في جفاف البشرة وترهلها وتجعدها أيضا وقد تسبب في الشيخوخة المبكرة وبالطبع هي غير حارقة مثل أشعة الشمس، ولذلك لا بد من متابعة كل نصائح الأطباء بشكل دوري حتى لا تتعرض إلى أي مشاكل صحية فيما بعد.
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