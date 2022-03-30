اذهلت أطباء الأسنان طريقة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير منها وانت في منزلك والنتيجة خلال وقت قصير

نريد جميعا أن نتمتع بأسنان بيضاء مثل الثلج بدون أي اصفرار فأثبتت الدراسات في امريكا بأن عدد كبير جدا من الناس يصرفون عدد كبير من الدولارات على تبييض أسنانهم لذلك استطعنا من خلال الوصفات الطبيعية أن نحصل على أسنان بيضاء كالثلج وسوف نوضح أهم تلك الوصفات من خلال هذا المقال..

وصفة تبييض الأسنان

وصفة تبييض الأسنان تتكون من مكونات بسيطة جدا وتوجد في كل منزل سوف نوضحها لكم من خلال الأسطر القادمة..

المكونات:

ليمون.

ملح.

معجون أسنان.

طريقة التحضير:

نحضر عصير الليمون ونضع عليه الملح في بولة ونقلبهم جيدا.

يتم وضع عليهم معجون الأسنان ونقلب جميع المكونات جيدا .

نقوم بغمس الفرشاة في هذا الخليط وتفريش الأسنان بها.

وبعد فترة قصيرة سوف نلاحظ تبييض الأسنان في عدة دقائق ويمكن أن تكرر الوصفة يوميا دون أي خوف أو قلق.

نصائح للمحافظة على بياض الأسنان

هناك عدة نصائح يجب أن نتبعها لكي يتم تبيض الأسنان بشكل ملحوظ سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية: