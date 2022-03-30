نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اذهلت أطباء الأسنان طريقة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير منها وانت في منزلك والنتيجة خلال وقت قصير في المقال التالي
نريد جميعا أن نتمتع بأسنان بيضاء مثل الثلج بدون أي اصفرار فأثبتت الدراسات في امريكا بأن عدد كبير جدا من الناس يصرفون عدد كبير من الدولارات على تبييض أسنانهم لذلك استطعنا من خلال الوصفات الطبيعية أن نحصل على أسنان بيضاء كالثلج وسوف نوضح أهم تلك الوصفات من خلال هذا المقال..
وصفة تبييض الأسنان
وصفة تبييض الأسنان تتكون من مكونات بسيطة جدا وتوجد في كل منزل سوف نوضحها لكم من خلال الأسطر القادمة..
المكونات:
- ليمون.
- ملح.
- معجون أسنان.
طريقة التحضير:
- نحضر عصير الليمون ونضع عليه الملح في بولة ونقلبهم جيدا.
- يتم وضع عليهم معجون الأسنان ونقلب جميع المكونات جيدا .
- نقوم بغمس الفرشاة في هذا الخليط وتفريش الأسنان بها.
- وبعد فترة قصيرة سوف نلاحظ تبييض الأسنان في عدة دقائق ويمكن أن تكرر الوصفة يوميا دون أي خوف أو قلق.
نصائح للمحافظة على بياض الأسنان
هناك عدة نصائح يجب أن نتبعها لكي يتم تبيض الأسنان بشكل ملحوظ سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:
- في البداية نحتاج إلى غسل الأسنان مرتين يوميا.
- كما أنه يمكن استخدام حبات الفراولة في فرك الأسنان بها لتبيضها.
- كما أنه يمكن أخذ قشر الموزة وفرك الأسنان بها لتبيضها.
- ومن أبرز النصائح هو عدم النوم قبل تفريش الأسنان.
- الحرص على استخدام الوصفات الطبيعية للحصول على بياض الأسنان.
- العمل على استخدام محلول طبي لشطف الأسنان به بين الحين والأخر.
- استخدام المسواك وانت خارج المنزل بعد الطعام.
- ينبه الأطباء بشكل دائم على عدم العبث بالأسنان بواسطة خيط أو آلات حادة لإزالة بقايا الطعام منها.
- كما أنه الحرص على عدم تكسير الأشياء الجامدة بواسطة الأسنان وذلك حتى لا يتعرض السن للأذى.
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