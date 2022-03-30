احذر على جهازك .. ظهور هذه العلامات على حسابك في “واتساب” تعني أنك مراقب وهناك من يتجسس عليك؟ .. هذا ما يجب عليك فعله لتأمين جوالك؟

اصبح الواتساب هو وسيلة التواصل الاجتماعي في جميع الدول والبلدان نظرًا لسهولة استخدامه ولا يحتاج أي مساحة على الهاتف المحمول ولكن ما أصبح يقلق بعض مستخدمي واتس اب أنه اصبح يمكن اختراقه بكل سهولة وسوف نتناول في هذا المقال بعض العلامات التي تدل على اختراق حسابك.

علامات تدل على اختراق حسابك على واتس اب

إذا لاحظنا أن بطاريتك تنفذ بسرعة فهذا يدل على أن حسابك تم اختراقه وذلك لأن وجود الهكر على الهاتف أو أي برامج مخفية تستهلك بصورة ملحوظة من البطارية.

إذا لاحظنا أن باقة الهاتف تنفذ بشكل سريع وذلك لأن هذه البرامج تستهلك من الباقة الموجودة بصورة سريعة فيجب أن ننتبه لذلك ولا يمكن تفويته فمعناه أن الهكر الموجود على هاتفنا يستخدم الصور والبيانات والمعلومات الخاصة بنا لأرسالها لهاتف أخر.

إذا لاحظنا إن حرارة الهاتف ترتفع بصورة سريعة جدًا وشعرنا بشكل مستمر بسخونة الموبيل سواء من الأمام أو من الخلف.

وجود تطبيق جديد على الهاتف لم ندخل عليه من قبل فهذا معناه أن الهاتف الواتس اب تم اختراقه.

ما الإجراءت التي يجب اتخاذها إذا لاحظنا أن الهاتف أو الواتس اب الخاص بنا تم اختراقه

نقوم بالدخول على المتجر الخاص بالموبيل. نقوم بالضغط على الخيارات بالأعلى. نقوم بالضغط على play للحماية ونقوم بالضغط على خيار الضبط للحماية. ونقوم بالضغط على خيار ارسال إليك التحذيرات إذا تم تحميل التطبيقات الضارة على هاتف المحمول.

طريقة أخرى لتجتنب اختراق الواتس والهاتف المحمول

نقوم بتحميل بعض التطبيقات التي تحمي الهاتف من الهكر مثل برنامج permission manager وغيره من البرامج التي تكافح الفيروسات والتطبيقات الضارة التي يمكن أن تعرضنا للتهديدات لذلك يجب أن لا نستهين بتلك الأمور والحرص على ملاحظة الأمور التي تم ذكرها.