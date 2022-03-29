نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياك أن ترمى زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب! في المقال التالي

لا غني عن وجود الزيت في المنزل فهو من الأشياء الضرورية التي لا يمكننا الاستغناء عنها فهو يدخل في طهي الطعام و القلي و ايضا يتم استخدامه في صنع الصابون ؛ و أصبح من المتوقع إرتفاع سعره بعد إرتفاع سعر الدولار في البنوك المركزية المصرية ، و مع ذلك كثير من ربات المنزل تتم استخدامه بطريقة خطأ وعدم استغلاله ؛ وسوف نعرض لكم في مقالنا هذا طريقة استخدام الزيت مرة اخرى. طريقة استخدام الزيت القلي مرة أخرى : يستخدم الزيت المقلي في صنع الصابون و اشياء اخري كثيرة و يتوجب على ربات المنزل الاستغلال المناسب للزيت.

يوجد كثير من المصانع بطلب الزيوت المستخدمة في من الممكن تخزين كميات وفيرة ثم البيع للمصانع . طريقة تحضير الصابون من الزيوت المستخدمة : نحتاج لهذه الطريقة بعض المكونات التالية :-

معلقتين كبار من البوتاس.

لتر من الزيت المستعمل.

واحد لتر ماء.

هيدروكسيد الصوديوم.

هيدروكسيد الصوديوم. ثلاثة ملاعق زيت عطري مثل زيت الورد أو الياسمين.

نصف كوب من عصير الليمون. طريقة تحضير الصابون : في البداية نقوم بوضع إناء يوجد به لتر من الماء علي النار و نتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونضع فيه البوتاس و هيدروكسيد الصوديوم و خلطهم جيدا ثم وضع الماء المغلي عليهم.

نقوم بوضع لتر الزيت و نصف كوب عصير الليمون على الخليط ونقوم بالتقليب المستمر.

نقوم بوضع لتر الزيت و نصف كوب عصير الليمون على الخليط ونقوم بالتقليب المستمر. والخطوة التالية ثم نضيف الزيت العطري و تقليب الخليط جيدا لمدة ربع ساعة وعندما يصبح الخليط كريمي يكون جاهزاً لصنع الصابون.

كما أن الخطوة الأخيرة نقوم بوضع ملعقتين من الدقيق وملعقة من النشا و فرد الخليط في صينية حتى يتماسك وبهذه الطريقة يكون جاهزا للاستخدام. عمر شويل - جدة إياك أن ترمى زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب! - ثقفني

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