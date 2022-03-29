نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليك البلاعات بالخل في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد خلطة سحرية دون الحاجة إلى سباك. في المقال التالي

كثير من ربات المنزل تواجه مشاكل انسداد مصفاة البلاعات وتلجأ إلى السباكين ليعملوا على تسليك البلاعات مرارا وتكرارا يدفعون مبالغ كثيرة في ذلك رغم وجود طرق كثيرة يمكن من خلالها التخلص من هذا الانسداد عن طريق الخل أو الملح لكن الكثير يغفل عن هذه الوصفة لكنها سهلة و بسيطة و متوفرة في جميع المنازل، لذلك سوف نعرض لكم في مقالنا هذا أسهل طريقة لتسليك البلاعة. طريقة تسليك البلاعة في المنزل بواسطة الخل :- قومي بإحضار وعاء مناسب في الحجم ثم بعد ذلك ضيفي كوب واحد من الخل و ملح و ملح الليمون واخلطيهم جيدا حتى يذوب الملح في الخل.

ثم بعد ذلك ضعي هذا الخليط في البلاعة و سوف تلاحظين الفرق بعد دقائق.

بالإضافة إلى أن هذا الخليط يقوم بالتخلص من جميع الميكروبات و الجراثيم الموجود في البلاعة.

هذا الطريقة فعالة جدا و يستخدمها الكثير من الأشخاص ولكنها تغفل عن بعض الأشخاص رغم سهولتها و توفير جميع مكوناتها. طريقة تسليك البلاعة في المنزل بواسطة ملح الطعام يمكنك أيضا تسليك البلاعة عن طريق هذه الوصفة :

نقوم بإحضار وعاء مناسب الحجم ثم بعد ذلك نقوم بوضع كوب واحد من ملح الطعام ثم بعد ذلك نضيف إليه كوب واحد من ماء الصودا.

بعد ذلك نقوم بإضافة كوب واحد من الماء المغلي على الملح و ماء الصودا.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب الخليط جيدا باستمرار لمدة دقيقتين حتى يذوب المكونات مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط المزدوج على مناطق الانسداد لمدة ساعة واحدة و سوف تلاحظين النتيجة.

هذه من أبسط و أسهل الطرق للتخلص من انسداد نهائيا ولا تحتاجي للسباكين مرة أخرى و سوف تتخلصين من دفع المبالغ الهائلة في ذلك الأمر. عمر شويل - جدة تسليك البلاعات بالخل في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد خلطة سحرية دون الحاجة إلى سباك. - ثقفني

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