شوف عروض بن داود الترويجية على مقاضي رمضان لا تفوتها

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تستمر عروض بن داود الترويجية على السلع الغذائية ومقاضي شهر رمضان، فقد زاد الإقبال من المتسوقين على الهايبر ماركت والمولات لشراء احتياجاتهم من السلع المختلفة استعدادا لشهر رمضان، نظرا لصعوبة التسوق خلال أيام الشهر الكريم ورغبة العديد من المواطنين في قضاء هذه الأيام المباركة في العبادة، وتتنوع المقاضي المعروضة ما بين الأرز والزيوت والأغذية المجمدة والمعلبات وغيرها. عروض بن داود احصل على عبوة التوفير من رويال جلي 12× 85 جرام مقابل 32.5 ريال بدلا من 39.95 ريال.

اشتر عبوات شوفان كويكر وزن 500 جرام مقابل 10.75 ريال بدلا من 21.5 ريال واحصل على العبوة الثانية مجانا.

وينرتش كاكاو طبخ غير محلى وزن الحبة مارتي جرام بخصم 6 ريالات احصل عليه بسعر 12.95 ريال بدلا من 18.95 ريال سعودي. فوستر كلاركس خليط الخفق وزن 72 جرام احصل على ثلاث حبات مقابل 9.95 ريال بدلا من 18.75 ريال.

خليط لقمة القاضي وزن نصف كيلو جرام مقابل 11.95 ريال للثلاث حبات بدلا من 25.5 ريال. بن داود مقابل 69.95 ريال سعودي بدلا من 86.5 ريال احصل على كيس وزن عشرة كيلو جرام من أرز الوليمة مزة بسمتي.

أرز السفير مزة بسمتي وزن 10كيلو معروض مقابل 58.95 ريال بدلا من 75.95 ريال سعودي.

الطائي أرز مزة بسمتي وزن خمسة كيلو بسعر 29.95 ريال بدلا من 39 ريال. معجون طماطم السعودية عبوة التوفير تحتوي على 14 عبوة بالإضافة إلى عبوتين مجانا وزن العبوة 23.95 ريال بدلا من 28 ريال سعودي.

اشتري معجون طماطم لونا مجموعتين واحصل على المجموعة الثالثة مجانا مقابل 19.95 ريال بدلا من 35.95 ريال. Bindawood offers حدائق أمريكا زبدة الفول السوداني 18 اون. مقابل 11.95 ريال بدلا من 18.75 ريال سعودي.

احصل على المنصب- عسل سدر وزن ربع كيلو مقابل 40.95 ريال بدلا من 82 ريال سعودي ادفع ثمن عبوة واحصل على الثانية مجانا.

حلاوة طعمة بالفستق وزن 250 جرام احصل عليها مقابل 10.95 ريال بدلا من 13.5 ريال.

جرين فارمز عسل الاكاسيا وزن نصف كيلو جرام مقابل 38.5 ريال بدلا من 58.95 ريال سعودي. حبوب ذرة أمريكانا وزن العبوة 400 جرام مقابل 2.5 ريال بدلا من 4.95 ريال.

عسل الشفاء/ الغابة السوداء وزن 500 جرام /400 جرام سعر الحبة 69.95 ريال سعودي بدلا من 107 ريال. عمر شويل - جدة عروض بن داود الترويجية على مقاضي رمضان لا تفوتها - ثقفني

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