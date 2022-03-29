شوف عروض لولو ماركت اليوم عروض رمضان 2022 في السعودية أوفر ولمدة 4 أيام

أوفر عروض لولو ماركت اليوم عروض رمضان 2022 وتخفيضات على مستلزمات المنزل في الـ 4 أيام الكبرى، حيث يعرض لولو هايبر ماركت Lulu مجموعة متنوعة من مستلزمات المنزل والمقاضي الشهرية، والتي تتوع ما بين الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والسلع والمنتجات الغذائية بما تشمله من لحوم ومنتجات الأركان وغيرها، وتبدأ العروض من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 لتنتهي في يوم 2 إبريل 2022، وتتنوع عروض السلع الغذائية بين مستحضرات إعداد الحلويات الشهية الشرقية والغربية، إلى جانب مجموعة من أصناف اللحوم بأسعار وخصومات ضمن فاعليات موسم عروض رمضان 1443 في المملكة السعودية، ونظرًا لأن لولو ماركت من أكبر متاجر السعودية، وتنتشر فروعه بجميع مناطق المملكة لذلك يعرض المنتجات بخصومات كبيرة متوفرة من خلال الطلب أون لاين أو من خلال زيارة الفروع الرئيسية.

عروض لولو ماركت اليوم عروض رمضان 2022

العروض متوفرة بمناطق الدمام، الخبر، الأحساء، الجبيل، الريان، لولو مول، لولو اكسبرس، والحرس الوطني الدمام، جاليريا مول فناتير، شرق الدمام، السالمية جنوب الأحساء، جلوية بلازا الدمام، وتتنوع السلع بين السلع الأساسية مثل الأرز البسمتي، وأكياس السكر الفاخر عالي الجودة، بالإضافة إلى بعض عبوات الصلصات المختلفة الحلو والمالح، كما تضم العروض والخصومات بعض أنواع اللحوم والأسماك.

كيلو لحم نعيمي أنثى الخروف بسعر 33.90 ريال.

كيلو قطع لحم الضأن الثيوبية بسعر 38.90 بدلًا من 46.90 ريال.

عروض رمضان 2022 بالسعودية

تتوفر بالخصومات صفقات رمضان الرابحة وتتنوع لتشمل 10 كيلو سكر الأسر + كيلو هدية بسعر خاص 22.95 بدلًا من 34.985، والعرض متاح منه قطعة واحدة فقط لكل عميل وغير مسموح بالزيادة.

10 كيلو أرز بسمتي تاج الهند بسعر 59.95 ريال بدلًا من 81.50 ريال.

عبوة 500 جرام شوفان كويكر بسعر 3.75 بدلًا من 10.45 ريال.

مسحوق الكاسترد 450 جرام من فوستر كلاركس أو العلالي أو جرينز بسعر 3.95 ريال.

لولو هايبر ماركت السعودية

يوفر لولو السعودية مجموعة من الأجهزة الكهربائية الصغيرة وهي مزيج بين أجهزة المطبخ الأساسية والصحية، إلى جانب الشاشات التلفزيونية متعددة المواصفات بقياسات مختلفة، كما أنهم مصنفين ضمن فئة الشاشات الإقتصادية كبيرة الحجم، والتي تصلح لكافة المساحات وتكفي لأداء أكثر من وظيفة تناسب جميع أفراد العائلة.