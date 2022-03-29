شوف أقوى عروض لولو هايبر تحت شعار أهلاً رمضان على مختلف السلع الغذائية لمدة 4 أيام كبرى لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر توفر أقوى العروض لمدة أربع أيام كبرى بخصومات مذهلة حيث يتم توفير حوالي 2700 ريال على مجلة لولو المذهلة. حيث توفر في هذه العروض مجموعة من أهم السلع الغذائية الهامة والأساسية لكل بيت. كما لم تنسي في هذا العرض المستمر لمدة أبع أيام عروضهم على الأجهزة المختلفة كل هذا وأكثر في متاجر لولو هايبر تقدمهم تحت شعار أهلاَ صفقات رمضان وتتمنى للجميع رمضان كريم عليهم. أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية المهمة بخصومات مذهلة خصم 3.30 ريال على برتقال أبو صرة من مصر، للكيلو مقابل 2.65 ريال بدلاً من 5.95 ريال سعودي.

تونو شراب مركز بالتوت أو البرتقال أو المانجو، للحبة بسعة 710 مل. بسعر 6.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال سعودي، ووفر 10 ريال.

احصل على توفير 21.55 ريال على تاج الهند أرز بسمتي، للكيس بوزن 10 كيلو. بسعر 59.95 ريال بدلاً من 81.50 ريال سعودي. متوفر لكل عميل قطعة واحدة. خصومات لولو هايبر الكبرى على اللحوم والأسماك خصم 250 ريال على لحم نعيمي أنثى خروف سعودي كامل، وزن 18 – 22 كيلو. بسعر 649 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي.

بطاطس كبيرة انتاج السعودية، وزن الكيس حوالي 5 كيلو تقريبا. بسعر 9.75 ريال بدلاً 14.75 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر تحت شعار أهلاً رمضان على مختلف السلع الغذائية لمدة 4 أيام كبرى لا تفوتها LULU - ثقفني

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