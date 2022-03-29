نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 60% هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والشاشات والهواتف عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات 60% هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية الشاشات و الهواتف عروض شهر رمضان، يتوفر طقم قدور جرانيت مع غطاء ستانلس ستيل مستر كوك 15 قطعة بسعر 399 ريال بدلا من 660 ريال خصم 40%، يتوفر ترمس لون ذهبي شاها سعة 3 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 220 ريال خصم 55%، يتوفر ترمس بلو ميرو سعة 1.5 لتر بسعر 40 ريال بدلا من 56 ريال خصم 30%، يتوفر صانعة سندوتشات سنكور بسعر 89 ريال بدلا من 159 ريال خصم 44% ضمن عروض شهر رمضان الكريم من هايبر بنده.

عروض شهر رمضان خصومات 60%

يتوفر طقم أواني طبخ تيفال سوبر 5 قطع بسعر 149 ريال بدلا من 349 ريال خصم 58%، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان نصف الثمن عجانة مع خلاط كهربائي اريتي 550 وات بسعر 349 ريال بدلا من 769 ريال خصم 55%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده فرامة لحم كليك اون 500 وات بسعر 99 ريال بدلا من 189 ريال خصم 48%، تتوفر قلاية بدون زيت سنكور بسعر 199 ريال بدلا من 499 ريال خصم 60%.

تتوفر غلاية كهربائية اريتي بسعر 49 ريال بدلا من 109 ريال خصم 55%، تتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 غلاية كهربائية كولين سعة 1.7 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 79 ريال خصم 26%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف الكاتيل 3 اكس سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم تقنية 4G، الكاميرا الامامية 8 ميجا بكسيل و الكاميرا الخفية رباعية 2 + 2 + 5 + 16 ميجا بكسيل بسعر 549 ريال بدلا من 749 ريال خصم 27%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف نوكيا سي 30 سعة 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام يدعم تقنية 4G، الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسيل و الكاميرا الخفية 2 + 13 ميجا بكسل بسعر خاص 489 ريال فقط، يتوفر ضمن خصومات الهواتف هايبر بنده هاتف نوكيا 6300 سعة 512 ميجابايت و 4 جيجا رام بسعر 185 ريال بدلا من 223 ريال خصم 17%. كما يتوفر سامسونج ايه 3 يدعم تقنية 4G سعة 32 جيجا بايت و 4 جيجا رام، الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل والكاميرا الخفية 48 + 2 ميجا بكسيل بسعر خاص 349 ريال فقط.

خصومات الشاشات هايبر بنده

تتوفر شاشة تلفزيون امبكس جلوريا سمارت 65 بوصة HDMI يدعم 4K بسعر 1899 ريال بدلا من 2409 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون تي سي ال سمارت 65 بوصة اندرويد يدعم 4K بسعر 2499 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 11%، يتوفر ضمن عروض رمضان 2022 المذهلة تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة اندرويد UHD يدعم 4K بسعر 1599 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 31%.

يتوفر تلفزيون سكاي وورث أندرويد 58 بوصة UHD يدعم 4K بسعر 1799 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث 32 بوصة HD ليد بسعر 599 ريال بدلا من 899 ريال خصم 34% ضمن عروض رمضان 2022 هايبر بنده.