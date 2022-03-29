شوف أقوى خصومات رمضان من عروض لولو هايبر ماركت Lulu big offers

نقدم لحضراتكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني أحدث عروض لولو الرمضانية لهذا الأسبوع على أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات الرمضانية المتميزة، حيث يعد لولو هايبر ماركت Lulu hyper market من أكبر وأهم ماركتات البيع بالتجزئة بأسعار الجملة في معظم الدول العربية بأكثر من فرع في البلد الواحدة، وسوف نستعرض مع حضراتكم اليوم أقوى عروض لولو ماركت Lulu market في فروع مدن المملكة العربية السعودية، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في المملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت عدة خصومات متميزة على أسعار العديد من السلع والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، ومنهم: خصم خاص على سعر شاشة سامسونج فريم 55 و65 بوصة بخصم 1000 ريال سعودي، كما بالماركت خصم خاص على سعر شاشة يامءونج سيرو كيو ال أي دي التلفاز الذكي 4كي عالي الدقة، وتخفيض آخر منهم على سعر شاشة سامسونج الذكية كيو ليد بحجمي 55 و65 بوصة.

تخفيضات لولو هايبر ماركت اليوم في فروع مدن المملكة Lolo

توجد بفروع لولو هايبر ماركت Lulu خصومات مميزة على أسعار: الشاشة الذكية من تي سي إل اندرويد عالية الوضوح بأحجام تبدأ من 50 بوصة، وحتى 75 بوصة بتوفير 1000 ريال سعودي، وعرض آخر منهم على سعر شاشة تي سي ال الذكية Qled بأحجام مختلفة عالية الوضوح، وعروض أهرى منهم على أسعار شاشات تي سي إل Qled 4K شاشات الأندرويد 55 و65 بوصة.

تنزيلات حصرية داخل فروع لولو ماركت Lulu market لفترة محدودة

توجد بفروع لولو لولو ماركت أيضاً مجموعة متميزة من الخصومات على أسعار الشاشات الذكية بأنواعها، ومنهم: خصم خاص على سعر شاشة سكاي عالية الوضوح الأندرويد الترا اتش دي 75 بوصة، وخصم آخر منهم على سعر الشاشه الذكية من نيكاي ليد ألترا اتش دي 58 بوصة، عرض آخر من الشاشة الذكية من Nikai 75 بوصة، وعرض آخر منهم على سعر شاشة سكاي وورث عالية الوضوح 65 بوصة، وعرض على سعر شاشات سكاي وورث Skyworth الأخرى بأحجام 55، 58، 65، 75بوصة عاليين الوضوح.