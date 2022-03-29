شوف العروض الرمضانية على العصائر والمشروبات الباردة والساخنة في بنده بالمملكة العربية السعودية

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العروض الرمضانية على العصائر والمشروبات الباردة والساخنة في بنده بالمملكة العربية السعودية، كل الصائمين في هذا العالم يفضلون الإفطار في شهر رمضان المعظم على ماء أو تمر أو عصير الفاكهة الطبيعية، وإن مشروب بعد وجبة الإفطار خطوة لا يتجاهلها أحد، إما عصير فاكهة طبيعية وإما مشروب ساخن لذيذ لتحسين عملية هضم طعام الإفطار ، كما أن الزيارات العائلية التي تتم بعد صلاة التراويح تتطلب الكثير من أنواع المشاريب المختلفة والمتنوعة، حقيقة أن الوقت بين وجبتي الإفطار و السحور ملىء بالكثير من المشاريب سواء الباردة أو الساخنة، لذلك تقدم شركة بنده عروض و تخفيضات على الكثير والكثير من العصائر و المشروبات الساخنة والباردة العروض الرمضانية على العصائر والمشروبات الباردة والساخنة في هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية عدد ثلاثة عبوات مشروب قهوة ستاربكس بأحجام متنوعة ونكهات متنوعة السعر قبل الخصم 44.85 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 29.95 ريال سعودي وزن مائتان جرام قهوة نسكافية كلاسيكية سريعة التحضير السعر قبل الخضم 27.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 21.95 ريال سعودي علبة تحتوي على عدد ثلاثمائة كيس شاي ليبتون السعر قبل الخصم 50.25 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 28.95 ريال سعودي عدد أربعة زجاجات مشروب الزبادي اليوناني بالفواكه المختلفة ماركة ندى حجم كل زجاجة ثلثمائة وثلاثون ميللي السعر قبل الخصم 22 ريال سعودي

السعر بعد ٱلخصم 15.95 ريال سعودي عدد إثنين زجاجة سن كويك مشروب البرتقال المركز حجم كل زجاجة ثلثمائة وثلاثون ميللي السعر قبل الخصم 25.90 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 19.95 ريال سعودي زجاجة تونو مشروب البرتقال المركز حجم سبعمائة وعشرة ميللي السعر قبل الخصم 17.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 13.95 ريال سعودي كيس مشروب فاكهة أنواع سريع التحضير فوستركلاركس وزن إثنين كيلو جرام ونصف الكيلو جرام السعر قبل الخصم 49.25 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 29.95 ريال سعودي مجموعة تتكون من ستة زجاجات شراب شعير هولستن السعر قبل الخصم 36 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 31.95 ريال سعودي كرتونة تتكون من ثمانية عشر علبة عصير صن توب أنواع من الفاكهة سعة كل علبة عصير مائة وثمانون ميللي السعر قبل الخصم 24.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 21.95 ريال سعودي عمر شويل - جدة العروض الرمضانية على العصائر والمشروبات الباردة والساخنة في بنده بالمملكة العربية السعودية - ثقفني

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