نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر مباراة السعودية وأستراليا.. تردد قناة SSC Sports 7 اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابع الآن احداث مباراة السعودية المرتقبة ضد منتخب استراليا التي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء في اطار الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات قارة اسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة SSC Sports 7 التي أعلنت عن حصولها على حقوق نقل هذه المباراة المرتقبة، حيث يسعى منتخب السعودية من خلال هذه المواجهة الى اقتناص ثلاث نقاط يعتلي بها صدارة المجموعة الثانية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة SSC Sports 7 الناقلة لمباراة السعودية واستراليا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022.

قناة SSC Sports 7 الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا اليوم

يستعد منتخب السعودي لخوض مباراة قوية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره منتخب استراليا في ايام منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، وذلك في اطار مرحلة تصفيات كأس العالم، حيث تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء من خلال ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي يدخلها منتخب السعودية بعدما حقق رسميا التأهل الى مونديال قطر 2022 رسميا بعد انتهاء الجولة التاسعة الماضية التي حقق بها التعادل ضد نظيره منتخب الصين.

تردد قناة SSC Sports 7 على القمر نايل سات

وقز نوهت شبكة قنوات ssc السعودية الرياضية رسميا حصولها على حقوق نقل مواجهة منتخب السعودية ضد منتخب استراليا في الجولة الاخيرة في تصفيات كأس العالم 2022، والتي تنقلها مباشرة على القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال التردد التالي.

تردد قناة SSC Sports 7 على القمر الصناعي نايل سات 12523.

من خلال اختيار الاستقطاب العمودي.

عن طريق اختيار معدل الترميز 27500.

عن طريق تحديد معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة 3/4.

تردد قناة SSC Sports 7 على القمر عرب سات 2022

كما يمكن متابعة مباراة السعودية ضد استراليا مساء اليوم من خلال قناة اس اس سي السعودية، وقد جاء تردد قناة SSC Sports 7 الجديد على القمر الصناعي عرب سات الجديد بعد التحديث الاخير على النحو التالي.