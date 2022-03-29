نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العروض الرمضانية على اللحوم والدواجن في بنده المملكة العربية السعودية في المقال التالي

العروض الرمضانية على اللحوم والدواجن في بنده المملكة العربية السعودية، نادرآ ما تخلو مائدة أي صائم من اللحوم أو الدواجن وقت آذان المغرب في شهر رمضان الفضيل بل إن كثير من العائلات تطبخ ساندوتشات لحوم أو دواجن في وجبة السحور، إن صيام ساعات النهار الطويل مع الكد والعمل تحت أشعة الشمس وحرارة الصيف تتنهك الجسم البشري بشدة مما تجعله محتاج إلى غذاء بروتيني حفاظآ على صحته وحتى يستطيع الصمود في صيام اليوم التالي، هذا كله بالإضافة إلى المذاق اللذيذ الطيب للدواجن واللحوم الذي يسعد الصائم، ولأهمية الدواجن واللحوم للصائم فإن شركة بنده تقدم عروض وتخفيضات على اللحوم والدواجن حتى تكون متاحة وبأي كمية للجميع العروض الرمضانية على اللحوم والدواجن في هايبر بنده المملكة العربية السعودية كرتونة فيها عشرة دجاجات زنة واحد كيلو جرام ومئة جرام للدجاجة الواحدة السعر قبل الخصم 182.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 138.95 ريال سعودي وزن واحد كيلو جرام لحم بقري برازيلي مفروم قليل الدهون السعر قبل الخصم 38.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 28.95 ريال سعودي وزن واحد كيلو جرام لحم بقري برازيلي مكعبات قيل الدهون السعر قبل الخصم 39.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 29.95 ريال سعودي وزن واحد كيلو جرام ستروجانوف بقري برازيلي السعر قبل الخصم 46.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 39.95 ريال سعودي وزن واحد كيلو جرام روستو بقري برازيلي السعر قبل الخصم 46.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 38.95 ريال سعودي وزن واحد كيلو جرام كتف عجل بدون عظام السعر قبل الخصم 63.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 48.95 ريال سعودي وزن واحد كيلو جرام قطع عجل بالعظم السعر قبل الخصم 53.95 ريال سعودى

السعر بعد الخصم 38.95 ريال سعودي وزن واحد كيلو جرام فخذ خروف روماني السعر قبل الخصم 71.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 58.95 ريال سعودي وزن واحد كيلو جرام كتف خروف روماني السعر قبل الخصم 70.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 57.95 ريال سعودي وزن واحد كيلو جرام قطع لحم خروف روماني بالعظم السعر قبل الخصم 69.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 56.95 ريال سعودي عمر شويل - جدة العروض الرمضانية على اللحوم والدواجن في بنده المملكة العربية السعودية - ثقفني

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