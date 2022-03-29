نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل سهولة…. إعرف من يراقبك على تطبيق واتساب ويطلع على جميع محادثاتك وصورك واحمي نفسك قبل فوات الأوان في المقال التالي
نستخدم جميعًا تطبيق الواتس اب بشكل يومي ومن الأشياء المزعجة جدًا أنه يتم التجسس عليه ويعتبر الواتساب من أكثر المواقع انتشارًا في الوقت الحالي فقد انتشر بسرعة مدهشة نظرًا لما يحمله من خصوصية ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض البرامج التي تمكنت من اختراق الواتس اب بعد أن كان مشفر تشفير تام وسوف نتناول في المقال كيف ننتبه بأن الواتس تم اختراقه أم لا وبكل سهولة وإذا كان الواتس اب الخاص بك مراقب كيف يمكن لك أن تكتشف ذلك لتحمي نفسك وخصوصيتك وصورك والمعلومات الخاصة بك وسوف نشرح ذلك بالتفصيل وكيف يمكن تجنب ذلك والتخلص من عملية التجسس.
كيف نعرف إذا كان حساب واتس اب مراقب أم لا
●أولًا نقوم بالدخول على تطبيق واتس اب.
●سنقوم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى يسار الهاتف ستظهر لنا الأجهزة المرتبطة نقوم بالضغط عليها.
●إذا ظهرت أي أجهزة مرتبطة فلتعلم أن جهازك تم اختراقه ويتم التجسس عليه من قبل أجهزة أخرى فإذا لم نجد أي من الأجهزة المرتبطة معناها أن الواتس اب الخاص بنا آمن ولم يتم أحد اختراقه.
كيف يمكن التخلص من المراقبة والتجسس على حساب الواتس اب الخاص بنا
●بعد الدخول على الأجهزة المرتبطة ووجدنا أي اختراق من جهاز أخرى.
●نقوم بالضغط على تلك التسجيل ونقوم بتسجيل الخروج من تلك الجهاز المخترق وبالتالي يمكن التخلص من التجسس والمراقبة في خطوة واحدة.
●ويجب توخي الحذر أيضًا وعدم ترك هاتفنا المحمول لأي شخص أخر وبذلك نحمي أنفسنا من التجسس والمراقبة وعدم التعرض لبعض الأذى حيث يستغل بعض الناس الصور والوسائط الموجودة بالهاتف ويقومون بالتهديد لصاحب تلك الواتس اب فالأمر مهم للغاية ولا يجب تفويته بعد الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكل سهولة…. إعرف من يراقبك على تطبيق واتساب ويطلع على جميع محادثاتك وصورك واحمي نفسك قبل فوات الأوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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