طرق الحد من فاتورة الكهرباء العالية ؟ .. احذر 3 أجهزة كهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها .. (تعرف عليها الآن )

تعتبر فاتورة الكهرباء العالية من الأمور المزعجة لدى كثير من المنازل فسواء كنت تملك كارت أو عداد تأتي إليك فاتورة الكهرباء عالية وجميعًا نجهل السبب ولا ندرك أن هناك بعض الأمور الخاطئة التي نتركها في الأجهزة مما يجعل الفاتورة عالية من كل شهر وسوف نتناول في هذا المقال أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء وكيف يمكن الحد من ذلك.

أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء في كل شهر.

●هناك بعض الاجهزة الكهربائية التي تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها وأهمها المرواح والخلطات فوجود الفيشة مازالت في المكبس يعمل ذلك على رفع فاتورة الكهرباء.

●عند ترك فيشة السخان تعمل باستمرار فيستهلك ذلك جزء كبير من الكهرباء.

●ترك فيشة شاحن الهاتف أو اللاب توب من أكثر الأمور التي تستهلك من فاتورة الكهرباء وتجعلها عالية.

●ترك الأنوار مشتعلة ليلًا ونهارًا بدون حساب ذلك.

ماذا نفعل لتوخي الحذر والحد من زيادة فاتورة الكهرباء.

●عدم ترك شواحن الهواتف والأجهزة في مكبس الكهرباء بدون استخدامها.

●غلق جميع الانوار بعد انتهاء الغرض من المكان المتواجدون به.

●عدم ترك فيش الأجهزة في مكابس الكهرباء ونخرجها بعد الانتهاء منها.

●غلق التكييف بعد الخروج من الغرفة مباشرة لأنه من أكثر الأجهزة التي ترفع استهلاك الفاتورة.

●إغلاق مرواح السقف في الغرف غير المستهلكة وعدم الاستهانة بتلك الأمور.

●بعد استخدام الأجهزة الموجودة مثل الكومبيوتر واللاب توب سحب الفيشة من المكبس مباشرة.

●كما أنه من المعروف أن أجهزة الطعام أيضًا مثل الميكروويف فيجب سحب الفيشة من مكبس الكهرباء فور استخدامه.

●كما أنه لا بد من سحب فيشة التلفاز فور الانتهاء من المشاهدة به.

وباتباع تلك الخطوات نضمن فاتورة منخفضة وتجنب الغلاء المتزايد من كل شهر على فاتورة الكهرباء.