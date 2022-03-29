نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العروض الرمضانية على الحبوب الغذائية في بنده المملكة العربية السعودية في المقال التالي

العروض الرمضانية على الحبوب الغذائية في بنده، لا تخلو أي مائدة من الحبوب الغذائية وخاصة وجبة الغداء، وحيث أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم فإن أي مائدة في البلدان الناطقة باللغة العربية لابد وأن تحتوي على أطباق من الحبوب الغذائية وقت الإفطار في رمضان، و لأهمية الحبوب الغذائية فإن شركة بندة أطلقت عروض وتخفيضات على الحبوب الغذائية لكي تسهل شرائها للجميع خلال الشهر الفضيل العروض الرمضانية على الحبوب في بنده المملكة العربية السعودية مجموعة تتكون من خمس عبوات مكرونة إيطاليانو زنة العبوة الواحدة ربعمائة جرام السعر قبل الخصم 24.75 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 9.95 ريال سعودي مجموعة تتكون من خمس عبوات طحين الأولى زنة العبوة الواحدة واحد كيلو جرام السعر قبل الخصم 19.75 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 9.95 ريال سعودي مجموعة تتكون من أربعة عبوات شوفان أبيض كويكر زنة العبوة الواحدة نصف كيلو جرام السعر قبل الخصم 43 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 21.5 ريال سعودي مجموعة تتكون من ثلالثة عبوات أرز بسمتي تاج محل زنة العبوة الواحدة خمسة كيلو جرام السعر قبل الخصم 125.85 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 69.95 ريال سعودي عبوة واحدة أرز بسمتى أبيض تاج الهند زنة عشرة كيلو جرام السعر قبل الخصم 81.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 62.95 ريال سعودي عبو ة واحدة أرز مزة بسمتي زنة عشرة كيلو جرام السعر قبل الخصم 76.45 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 54.95 ريال سعودي مجموعة تتكون من ثلاثة عبوات طحين فاخر بر الأولى زنة العبوة الواحدة واحد كيلو جرام السعر قبل الخصم 11.85 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 9.95 ريال سعودي عبوة نشا الذرة رامفورد زنة العبوة الواحدة ثلثمائة و أربعون جرام السعر قبل الخصم 21.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 15.95 ريال سعودي مجموعة تتكون من ثلاثة عبوات سميد تاك تات زنة العبوة الواحدة سبعمائة جرام السعر قبل الخصم 32.85 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 19.95 ريال سعودي عبوة تتكون أربعة عرانيس ذرة الكبير السعر قبل الخصم 14.95 ريال سعودي

السعر بعد الخصم 10.95 ريال سعودي عمر شويل - جدة العروض الرمضانية على الحبوب الغذائية في بنده المملكة العربية السعودية - ثقفني

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