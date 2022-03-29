نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الرمضانية على منتجات الألبان في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
هايبر بنده، بنده هي شركة سعودية عابرة للقارات، تأسست سنة 2009 في المملكة العربية السعودية، إنتشرت فروعها سريعآ داخل المملكة حتى وصلت إلى ما يزيد عن مئتا فرع دخل المملكة فقط، مع وصول عدد الفروع إلى هذا العدد الكبير إحتاجت شركة بنده إلى بناء إسطول نقل ضخم يربط هذه الفروع ببعضها كذلك ربط المخازن بالفروع، لم يتوقف إنتشار شركة بنده على الإنتشار داخل المملكة فقط بل إمتد إلى خارجها لتنشىء الشركة فروع لها خارج المملكة وقارة آسيا، لذلك فهي قصة نجاح، قبل شهر رمضان المعظم من كل عام تقدم شركة بنده عروض و خصومات كبيرة إحتفالآ بقدوم الشهر الكريم وفي هذا المقال نقدم عروض شركة بنده في المملكة العربية السعودية على منتجات الألبان
العروض الرمضانية لشركة بنده على منتجات الألبان
عدد إثنين عبوة جبنة المراعي الكريمي زنة نصف كيلو جرام للعبوة الواحدة
- السعر قبل الخصم 34.95 ريال سعودي
- السعر بعد الخصم 16.95 ريال سعودي
عدد عشرة عبوات شبيهة قشطة بوك زنة مئة وستون جرام للعبوة الواحدة
- السعر قبل الخصم 35 ريال سعودي
- السعر بعد الخصم 19.95 ريال سعودي
مجموعة تتكون من ثلاثة عبوات جبنة كيري مربعات زنة العبوة الواحدة ربعمائة إثنين وثلاثون جرام
- السعر قبل الخصم 49.254 ريال سعودي
- السعر بعد الخصم 36.95 ريال سعودي
مجموعة تتكون من إثنى عشر عبوة حجم العبوة الواحدة واحد لتر حليب الصافي طويل الأجل
- السعر قبل الخصم 59.95 ريال سعودي
- السعر بعد الخصم 44.95 ريال سعودي
عدد إثنين عبوة حليب نستلة المكثف المحلى زنة العبوة الواحدة ثلثمائة سبعة وتسعون جرام
- السعر قبل الخصم 17.90 ريال سعودي
- السعر بعد الخصم 14.95 ريال سعودي
مجموعة تتكون من ستة عبوات زبدة المراعي زنة العبوة الواحدة مئة جرام
- السعر قبل الخصم 23 ريال سعودي
- السعر بعد الخصم 19.95 ريال سعودي
زنة واحد كيلو جرام لبنة بريزيدان
- السعر قبل الخصم 32.95 ريال سعودي
- السعر بعد الخصم 21.95 ريال سعودي
زنة واحد كيلو جرام قشطة طازجة زينة
- السعر قبل الخصم 31.95 ريال سعودي
- السعر بعد الخصم 24.95 ريال سعودي
علبة لبنة المراعي الفاخرة كاملة الدسم زنة ربعمائة جرام للعلبة الواحدة
- السعر قبل الخصم 12.50 ريال سعودي
- السعر بعد الخصم 9.95 ريال سعودي
مجموعة تتكون من خمس عبوات جبنة كيري بالقشطة المراعي زنة العبوة الواحدة مائة وثمانية جرام
- السعر قبل الخصم 24.75 ريال سعودي
- السعر بعد الخصم 14.95 ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الرمضانية على منتجات الألبان في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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