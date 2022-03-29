نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض العثيم اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 تذكير باليوم الأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم العروض الجديدة على العديد من المنتجات المتعددة والتي تتواجد في عروض العثيم اليوم حيث أن هناك تنزيلات مميزه ولم سبق حيث تصل إلى 50% لجميع المواطنين في مختلف المدن علي كافه المستلزمات الغذائية والأدوات والسلع الرمضانية في شهر رمضان الكريم والتي تستمر لسبع أيام في جميع متاجر وأسواق عبد لله العثيم في جده والرياض ومكه وباقي المدن لذالك نقدم لكم هذا المقال والذي يحتوي علي مجله العروض كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا من تلك الخصومات.

عروض العثيم اليوم

تقدم عروض العثيم تنزيلات وتخفيضات مميزه حيث تقدمها بسعر الجملة لعملائها المميزين كي ستفيدوا من كافه المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات وباقي السلع الغذائية والرمضانية من المشروبات والتمر والأرز واللحم وأيضا الدواجن وكافه أنواع المعلبات الغذائية كما تحتوي أيضا عروض العثيم اليوم علي أجود أنواع الأدوات المنزلية الهامة والتي لا غني عنها في أي منزل بتخفيضات تصل إلى نصف الثمن.

مجله عروض العثيم اليوم الثلاثاء

سنقدم لكم جميع المنتجات والأدوات التي عليها خصومات بمناسبه اقتراب شهر رمضان والذي لا يتبقى عليه سوي أيام معدوده حيث أن هناك الآلاف من المواطنين ينتظرون هذه العروض للاستفادة من التخفيضات التي تقدمها أسواق العثيم في كل أسبوع حيث أن هناك إقبال من جميع الأشخاص دائما لمعرفه اجدد العروض التي تقدمها أسواق ومتاجر عبد لله العثيم دائما والتي سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال والذي يتضمن مجله العروض التي تحتوي علي صور المنتجات وبأسعارها.

تضم عروض العثيم اليوم كافه أنواع المنظفات الهامة حيث تحتوي علي صابون ديتول منعش وأيضا مناديل ديتول بسعر 24.95 ريال سعودي وصابون ديتول اصلي ومطهر ومنظف ديتول كما تقدم أيضا أقراص فينش ومبيد حشرات ومزيل البقع فانش ومبيض كلور ومزيل الشعر للبشره الحساسة بسعر 18.95 ريال سعودي فقط والعديد من مستحضرات التجميل الأخري الخاصة بالرجال والنساء كما تشمل ايضا ورق المطبخ ومناديل الوجه اونو بسعر 18.95 ريال سعودي والمنتجات الاخري والتي سوف نقدمها لكم أيضا من خلال هذا المقال.

وورق القصدير ومفارش السفره والفوط الصحية وجميع أنواع الكريمات للشعر وأيضا للبشره حيث تحتوي علي بديل زيت بانتين وشامبو بانتين وشامبو هيد اند شولدرز انتعاش وفوط صحيه الويز ناعمه قطن بسعر 24.95 ريال سعودي فقط لجميع مواطنيها في مختلف المدن

تشمل عروض العثيم اليوم جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية وأيضا جميع أنواع الجبن والفواكه حيث تحتوي علي الجوافة وكذالك الكيوي بسعر 6.95 ريال سعودي كما تحتوي أيضا عروض العثيم علي الليمون و التفاح الأحمر والكمثري وجميع أنواع التمر بمناسبه شهر الخير وكذاك السميد وعين الجمل بسعر 62.95 ريال سعودي.

"اللهم بلغنا رمضان" هدية لك بمناسبة اقتراب رمضان من موقع (ثقفني)