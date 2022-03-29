نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كود خصم شي ان للمستخدمين الجدد 2022 في المقال التالي
كود خصم شي ان للمستخدمين الجدد 2022 يود التعرف عليه العديد من الأشخاص حيث أنه يعد من الأكواد الهامة لانه مقدم من متجر من أفضل المتاجر الالكترونية التي تتسم بشهرتها الكبيرة في تقديم أفضل أنواع المنتجات من أفضل الماركات والخامات، ولذا فهو يقدم العديد من العروض والخصومات بشكل مستمر، ولذا سوف نتعرف من خلال موقعنا هذا على اهم المعلومات عن هذا الكود.
كود خصم شي ان للمستخدمين الجدد
يمكنك من خلال استخدام كود خصم شي ان توفير المزيد من الأموال حيث أنه يمكنك استخدام ذلك الكود على العديد من شتى أنواع المنتجات مثل الملابس، والكريمات، والإكسسوارات، وغيرهم العديد، وأما عن الأكواد التي يمكنك استخدامها بكل سهولة، فهي ما يلي:
- كود ALM15 الذي يمكنك من خلاله الحصول على خصم 15% على كافة المنتجات.
- ويوجد كود أخر وهو ALM15 يمكنك أيضا الحصول من خلاله على خصم 15% على الموقع.
كيفية فتح حساب شي ان السعودية 2022
يمكن لكافة المواطنين فتح حساب في المتجر من خلال التطبيق الخاص به بكل سهولة ويسر، من خلال اتباع ما يلي:
- البدء في تحميل التطبيق، ويمكن ذلك لكل من الجوال الأندرويد، والأيفون، من الأندرويد من خلال جوجل بلاي، أما عن الأيفون فيمكنك ذلك من خلال الضغط على اب استور.
- بعد ذلك النقر على خيار التسجيل، ومن ثم الضغط على خيار تسجيل كمستخدم جديد.
- يمكنك التسجيل من خلال إدخال البريد الإلكتروني الخاص، وكتابة كلمة المرور، ومن ثم الضغط على خيار تسجيل الاشتراك.
- بعد ذلك يمكنك كتابة كافة البيانات الخاصة بك، والتي قد يحتاجها التطبيق عند طلبك لأي منتج، والتي تتمثل في الإسم، ومنطقة إقامتك، ورقم الهاتف الخاص بك، وكذلك رقم الهوية.
- كتابة اسم المدينة التي يمكنك الشحن إليها، وكذلك إدخال الرمز الخاص بتلك المدينة.
- بعد التأكد من غدخال كافة البيانات، وينبغي تحري الدقة عند تسجيلها، يمكنك الضغط على خيار حفظ كافة البيانات.
- ومن ثم يمكنك بعد ذلك اختيار طريقة الدفع الحاصة بك من بين الوسائل التي يتيحها الموقع، وينبغي معرفة أنها تكون بالريال السعودي.
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