شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market وخصومات الشتاء الحصرية من هايبر لولو ماركت lulu

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market مع العديد من خصومات الشتاء المتاحة بفروع لولوهايبر السعودية بأرخص سعر من هايبر لولو ماركت lulu ، الذي يقدم لكم أسعار مميزة على كل المعروضات من المنتجات الغذائية الطازجة والمعلبة، بجانب الأجهزة الكهربائية التي نحتاج لها في حياتنا اليومية، بالإضافة إلى مختلف مستلزمات المنزل.

عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market وخصومات الشتاء الحصرية من هايبر لولو ماركت lulu

اللولو هايبر ماركت هي أحد أشهر متاجر السعودية الكبرى، والتي اشتهرت بأسعارها المميزة ومنتجاتها ذات التقنية العالية، والتي نعرض لكم منها الأجهزة الكهربائية المنزلية، مع خصومات الأجهزة الإلكترونية الذكية، مع العديد من ملحقات الجوالات وأجهزة الكومبيوتر مثل السماعات وكابلات الشحن.

عروض لولو هايبر ماركت

يقدم لكم سوق لولو أرخص اسعار الالكترونيات الجديدة التي تتسم بتقنيات متطورة وحديثة، حيث تجدون لدية كل أنواع كابلات الشحن ونقل البيانات بسعر مناسب جدًا، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الصوتية الإلكترونية التي تتناسب مع مختلف الأجهزة الذكية، بجانب مختلف ملحقات الجوالات وأجهزة الصوت.

lulu

كابل مايكرو يو اس بي من فيليبس بطول 1.2 متر، بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 39 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 29 ريال سعودي.

كابل لايتنج من توتو بطول 120 سنتيمتر، بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 49 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 19 ريال سعودي.

كابل لايتنج من توتو بطول 20 سنتيمتر، بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 20 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 5 ريال سعودي.

عروض لولو

فأرة بمنفذ يو اس بي سلكية باللون الأسود من فيليبس، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 39 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 19 ريال سعودي.

فأرة لاسلكية من فيليبس، بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 49 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 19 ريال سعودي.

سماعة أذن لايتنج من توتو، بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 79 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 49 ريال سعودي.

عروض اللولو

خصومات على سماعة أذن من لينوفو lenovo ، متاحة في الفروع باللون الأبيض بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 39 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 19 ريال سعودي.

تخفيضات على سماعة أذن من لينوفو lenovo ، متاحة في الفروع باللون الأسود بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 39 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 14 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

متاح لكم في كل فروع لولو مول أسعار مميزة بخصومات الشتاء الرائعة المتاحة على كل أجهزة المنزل، مع أجهزة الإضاءة، بالإضافة إلى الكثير من أنواع أجهزة المطبخ بماركاتها المختلفة الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية، كما تجدون في التالي أسعار أجهزة العناية الشخصية من آلات حلاقة وتهذيب الشعر.

هايبر لولو

عرض مخفض بكل الفروع على جهاز محمصة القهوة من كراون، بسعر 30 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي بتوفير مبلغ بقيمة 19 ريال سعودي.

تخفيض مدهش على جهاز غلاية خاص بالبيض من دي ال سي، تعمل بقوة 350 واط، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي بتوفير مبلغ بقيمة 14 ريال سعودي.

لولو هايبر

منظف هواء صغير من دي ال سي، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي بتوفير مبلغ بقيمة 14 ريال سعودي.

ميوزيكا مكبر صوت ميني يعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي بتوفير مبلغ بقيمة 14 ريال سعودي.

كراون مكبر صوت مع إضاءة ليد، بسعر 30 ريال سعودي بدل من 69 ريال سعودي بتوفير مبلغ بقيمة 39 ريال سعودي.

سوق لولو

غلاية كهربائية من سوبر جينيرال مصنوعة من الاستانلستيل، بسعر 30 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي بتوفير مبلغ بقيمة 19 ريال سعودي.

خلاط يدوي من كراون، بسعر 30 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي بتوفير مبلغ بقيمة 19 ريال سعودي.

مصباح ليد من امبيكس، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 35 ريال سعودي بتوفير مبلغ بقيمة 19 ريال سعودي.

lulu hyper market

نعرض لكم في التالي أسعار ملحقات أجهزة الكمبيوتر في فروع سوبر ماركت لولو التي يقدمها على أجهزة الماوس الذكية السلكية واللاسلكية، بجانب أجهزة الراديو المتطورة، بالإضافة إلى أجهزة صوتية متنوعة تناسب كل الإستخدامات والإحتياجات، هذا مع لوحات مفاتيح خاصة بأجهزة الكمبيوتر الحديثة، كل هذا متاح بسعر مخفض جدًا داخل كل الفروع.

لولو ماركت

حامل الهاتف الذكي من يونيفيرسال متنوع، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 19 ريال سعودي، بخصم مبلغ 4 ريال سعودي.

عصا سيلفي من يونيفيرسال متنوع، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 32 ريال سعودي، بخصم مبلغ 17 ريال سعودي.

كاميليون أو ايكون بطارية قلوية 8 قطع متنوعة، بسعر 10 ريال سعودي بدل من 19 ريال سعودي، بخصم مبلغ 9 ريال سعودي.

اللولو هايبر ماركت

ايكون بطارية فائقة التحمل 16+8 قطع، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 28 ريال سعودي، بخصم مبلغ 13 ريال سعودي.

لوحة مفاتيح مع فأرة من يونيفيرسال يو اس بي، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي، بخصم مبلغ 29 ريال سعودي.

ماوس ضوئي لاسلكي متنوع من ايكون، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي، بخصم مبلغ 14 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت السعودية

لوحة كتابة ال سي دي من يونيفيرسال، متاحة بمقاس 8.5 بوصة، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي، بخصم مبلغ 14 ريال سعودي.

كابل متنوع من يونيفيرسال من النوع تايب سي، أو ميكرو، أو ملائم مع الايفون، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 19 ريال سعودي، بخصم مبلغ 4 ريال سعودي.

عرضنا اليوم لكم كل أسعار هايبر لولو ماركت اون لاين lulu store على مختلف أنواع الأجهزة الذكية من ملحقات الجوالات والكمبيوتر بسعر خاص وبتخفيض كبير، وتابعوا موقعنا للحصول على المزيد من خصومات الشتاء الحصرية التي تقدمها مختلف المتاجر الموجودة داخل السعودية.