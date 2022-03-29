نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائر الرياضية الارضية الناقلة لمباراة الجزائر ضد الكاميرون اليوم تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من جماهير كرة القدم حول العالم عن تردد قناة الجزائر الرياضية الارضية 2022 على النايل سات، والناقلة لأهم مباريات كرة القدم على المستوى المحلي والعالمي، وكذلك طريقة ضبط الشفرة الخاصة بالقناة، وذلك بعد تحقيقها نسب مشاهدات عالية في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية مما زاد البحث عن ترددها بكثافة، وكذلك طريقة ضبط تردد قناة الجزائر الرياضية الارضية بالشفرة الخاصة بها بعد تحديثها أكثر من مرة لتجنب توقف القناة عن العمل، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نضع بين أيديكم جميع الأنباء التي وردت بشأن تردد قناة الجزائر الرياضية الارضية، وطريقة تركيب شفرة القناة بالخطوات.

قناة الجزائر الرياضية الارضية

تم إطلاق قناة الجزائر الرياضية في عام 2006، وأصبحت منذ أن أقيمت القناة الرسمية الأولي التي تختص بعرض جميع المباريات الرسمية داخل دولة الجزائر وخارجها، ولم يقتصر محتوى القناة علي المباريات والبطولات والدوريات المختلفة فقط، بل تقدم أيضا بعض البرامج المتخصصة التي تعكف على تحليل المباريات فور انتهائها، هذا بالإضافة إلى باقة من البرامج المبدعة الأخرى التي تعرض المواهب الرياضية الجديدة أمام الجمهور.

كما تشكل قناة الجزائرية الأرضية أحد أهم أنشطة التلفزيون الجزائري كأول محطاته الإعلامية وأكثرها شعبية وجماهيرية في داخل دولة الجزائر والدول العربية، ويرجع الداعي وراء ذلك إلى أنها دائما ما تواكب الأحداث مواكبة متميزة ونتابع عليها البطولات الكروية الهامة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2022 وكأس الجمهورية الجزائرية لكرة القدم، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية والبطولات الأفريقية، كما أنها تعرض المزيد من مسلسلات الدراما الجزائرية والعربية والتغطيات الشاملة للأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في الجزائر والوطن العربي.

طريقة تركيب شفرة القناة

يمكنك تركيب شفرة القناة من أجل أن تحظى بمشاهدة ممتعة وقليلة التكلفة قدر الإمكان، وتجنب انقطاع البث عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على القائمة الرئيسية.

واختار صفحة الإعدادات من الريموت.

اضغط على الأرقام 0000 أو 1234 لكي تظهر صفحة الشفرات.

قم تسجيل الشفرة الخاصة بالقناة التي تتألف من 16 رقم وهي “1100001100000000”.

لاحظ نزول القناة على جهازك على الفور.

تردد قناة الجزائر الرياضية الارضية

تردد القناة: 11680

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الشفرة: 00000

كما يترقب جماهير كرة القدم مباراة منتخب الجزائر ضد الكاميرون ضمن وقائع ختام تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا والتي سوف تعرض اليوم 29 مارس على شاشة القناة الجزائرية الرياضية الارضية.