شوف أقوى عروض اكسترا على الهواتف الذكية والأجهزة الالكترونية مع بنك العربي

عروض اكسترا تقدم أقوى العروض الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية المنزلية، والجوالات الذكية مع عروض البنك العربي، حيث يقدم البنك العربي فرصة عظيمة للتسوق مع أقوى عروض اكسترا اليوم حيث يمكنك الحصول على خصم قيمته 20% عند استخدامك لبطاقة البنك العربي الائتمانية في الشراء، وبطاقة مدى على المنتجات بقيمة 500 ريال سعودي بحد أقصى للخصم 200 ريال سعودي، مع العلم أن هذا العرض قائم حتى يوم 2 أبريل 2022، فبادروا بالسرعة لاغتنام الفرصة والتوجه إلى اقرب فروع الشركة إليكم والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية.

أقوى عروض اكسترا للجوالات مع عروض البنك العربي:

جوال نوكيا إكس 20، يدعم الجيل الخامس، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الرملي الأنيق بسعر 1,150 ريال سعودي بدلاً من 1,389 ريال.

عرض الأكثر مبيعاً أوبو رينو 6 برو يدعم الجيل الخامس 5 جي، سعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي بسعر 2,599 ريال سعودي بدلاً من 2,999 ريال.

تكنو سبارك 7 برو، يدعم الجيل الرابع 4 جي، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 629 ريال.

آبل أيفون 12، يدعم الجي الخامس 5 جي، سعة 128 جيجا متوفر باللون الأخضر بسعر 3,199 ريال سعودي بدلاً من 4,049 ريال.

جوال آبل أيفون 13 يدعم الجيل الخامس 5 جي، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الرائع ضوء النجوم بسعر 3,499 ريال سعودي بدلاً من 3,799 ريال.

ويمكنك اختيار مجموعة من الهدايا على هذه العروض أو هدية بقيمة 490 ريال سعودي على بعض العروض الأخرى.

سامسونج جالكسي إس 21 آلترا يدعم الجيل الخامس 5 جي، سعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الفضي بخصم قيمته 16.66% بسعر 4,499 ريال سعودي بدلاً من 5,399 ريال.

هونر 50 يدعم الجيل الخامس 5 جي، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر بخصم 31.83%، بسعر 1,499 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال.

وعرض الأكثر مبيعاً على شاومي ريدمي نوت 11، يدعم الجيل الرابع، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 699 ريال ريال سعودي بدلاً 799 ريال.

عروض اليوم على الأجهزة المنزلية:

كلاس برو ثلاجة مقاس 3.2 قدم باب واحد متورة باللون الأسود بسعر 589 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال.

ال جي ثلاجة باب جانب باب مقاس 21.6 قدم متوفر باللون الرمادي الغامق بسعر 4,449 ريال سعودي بدلاً من 7,399 ريال.

ثلاجة كلاس برو ثلاجة بابين مقاس 19.9 قدم متوفر باللون الفضي بسعر 2,799 ريال سعودي بدلاً من 3,999 ريال.

مع العلم أن هناك بعض العروض التي تتمتع بتوفر هدية شراء بقيمة 250 ريال سعودي.