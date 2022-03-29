تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sports المصرية الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم 2022

يبحث الكثير من جماهير كرة القدم المصرية والأفريقية عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد، من أجل متابعة مباراة العودة المنتظرة بشدة بين منتخب مصر ضد السنغال، وكانت إدارة مجموعة قنوات أون تايم سبورت قد أعلنت منذ عدة شهور عن تغيير تردد القناة أون تايم سبورت وتحديثه من أجل إعلاء تقنية الصوت والصورة، والتي تتولى مهمة نقل لكافة المباريات المهمة المحلية منها والعالمية، كما أنها تنقل مباريات مصر ضمن أحداث تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة السمراء أفريقيا والتي تجري وقائعها في الوقت الحالي، مما زاد من البحث حولها في هذه الفترة من جماهير المنتخب المصري الغفيرة، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نعرض معا تردد قناة اون تايم سبورت، من أجل أن تحظى بمشاهدة مجانية مميزة وأعلى جودة متاحة لمباراة المنتخب المصري في مواجهة منتخب السنغال.

قناة اون تايم سبورت تنقل مباراة مصر والسنغال

تتولى قناة أون تايم سبورت مهمة نقل مباراة العودة الحاسمة بين مصر والسنغال ضمن وقائع تصفيات كأس العالم 2022 عبر شاشتها.

وقد حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا موعد العودة الخاصة بمباراة منتخب مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

سوف تجري المباراة في يوم غدا 29 مارس 2022.

سوف تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء في داكار عاصمة السنغال.

تاريخ منتخب مصر مع السنغال حافل حيث التقى الفريقان في عدد أربعة عشر مباراة ما بين الودي والرسمي منها.

حقق منتخب الفراعنة الفوز على السنغال سبع مرات، مقابل ثلاث مرات للتعادل، وأربعة مرات أحرزت السنغال الفوز.

تردد قناة اون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

كما تتولى قناة اون تايم سبورت مهمة نقل العديد من المباريات الهامة سواء كانت على المستوى المحلي مثل الدوري أو الكأس أو كأس السوبر المصري أو كأس الرابطة الحديثة التي جرت منذ عدة شهور، أو على المستوى العالمي مثل تصفيات كأس العالم 2022 التي قاربت على اختتام الموسم.