شوف أقوي عروض مهرجان الطازج بسعر التكلفة من أسواق عبد الله العثيم

كل منزل يحتاج خزين بمنتصف الأسبوع لتكمله باقي طلبات أسبوعه حيث تقدم أسوق عبدالله العثيم عرض منتصف الأسبوع يوم الأثنين وتسميها مهرجان العروض الطازجة، التي تحتوي على العديد من الأحتياجات المنزلية الضرورية ويستمر العرض ليوم كامل أو حتى نفاذ الكمية بجانب العروض الأسبوعية ومستمرة في تقديم المزيد من المتطلبات الضرورية لجميع عملائها.

أقوي عروض مهرجان الطازج بسعر التكلفة من أسواق عبد الله العثيم

ومتوفر أيضاً عروض 2 كيلو بسعر1 كيلو ومنتجات بسعر التكلفة على البقالة والسلع التمونية، والخضروات والفاكة الطازجة وتقدم بسعر التكلف عروض مميزة على اللحوم الطازجة والدجاج المجمد، والحلويات والمعجنات المختلفة ومتوفر أيضا عروض على الأجهزة الكهربائية والأليكترونية تسري العروض يوم 28 مارس أو حتى نفاد الكمية.

بصل أحمر 1+1سعر الكيلو 2.95 ريال.

شبكة ليمون 2 ربطة 1+1 مجانا بسعر 2.95 ريال.

لحم طازج بدون عظم بسعر التكلفة 35.95 ريال.

علبة تمر تمارا سكري رطب 1+1 مجانا سعر الحبة 9.95.

كيلو موز بسعر التكلفة 4.50 ريال.

طماطم محمي سعر الكيلو 5.95 ريال.

جزر بلدي سعر الكيلو بالتكلفة 3.25 ريال.

مانجو يمني قلب الثور بسعر 8.50 ريال.

بطاطس سعر الكيس بالتكلفة 3.95 ريال.

عروض اليوم الواحد أجهزة كهربائية منزلية

محضر طعام مولينكس سعة 2.4 لتر بسعر 189.00 ريال بدلاً من 469.00 ريال.

خلاط كهربائي زجاجي من دوتس سعر الحبة 79.00 ريال بدلاً من 139.00 ريال.

خلاط 2×1 سعة الدورق 1.5 لتر، بسعر 49.00 ريال بدلاً من 89.00 ريال.

قلاية كوولين هوائية بالبخار سعة 7 لتر، بسعر 279.00 ريال بدلاً من 449.00 ريال.

غلاية كهربائية من جيباس سعر الحبة 49.00 ريال بدلاً من 89.00 ريال.

جهاز صانع الساندوتش أي تي سي، سعر القطعة 49.00 ريال بدلاً من 89.00 ريال.

عصارة فواكهه دونس سعر الحبه 89.00 ريال بدلاً من 159.00 ريال.

عجانة كهربائية عمق 4 لتر، بسعر 179.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال.

فرن كهربائي جيباس سعر الحبة 199.00 ريال بدلاً من 359.00 ريال.

جوال إيفون 13 برو ماكس، ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، سعر الحبة 4999.00 ريال.

جوال إيفون 13 برو ماكس، ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، سعر الحبة 4999.00 ريال. جوال إيفون 13 برو ماكس، ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، سعر الجهاز 4599.00 ريال.

قطاعة خضار كينوود + وعاء أضافي مجاناً، سعر الحبة 89.00 ريال بدلاً من 179.00 ريال.

شاشة ARROW، سمارت 4K، حجم الشاشة 65 بوصة، LED بسعر 1499.00 ريال بدلاً من 2199.00 ريال.