نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد National geographic على النايل سات وعرب سات HD وSD من أجل مشاهدة ممتعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد على نايل سات، حيث أن لهذه القناة أهمية كبيرة ومنزلة لدى جميع الشعوب العربية والعالمية على حد سواء، وتعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم كنوز المعرفة ومصادر الثقافة والمعلومات الكثيرة جدا بعرضها سلاسل من البرامج والأفلام الوثائقية والمعلومات حول مجالات الحياة الطبيعية البحرية والبرية منها، كما تهتم بمناقشة وعرض العلوم كالهندسة والأحياء وصلتها بالحياة الطبيعية، كما تتميز بكونها مصدر معتد به للمعلومات والأبحاث، لذلك نحن اليوم عبر هذا التقرير سوف نسلط الضوء على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد على النايل سات من أجل الاستمتاع بمشاهدة ومتابعة أهم المعلومات التثقيفية المتاحة للجميع وبالمجان.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تحتل قناة ناشيونال جيوغرافيك أهمية كبيرة لدى الباحثين عن المعلومات الثقافية المختلفة في الكثير من العلوم الطبيعية والمتصلة بالطبيعة، حيث تحرص على عرض محتوى متنوع ما بين البرامج الهامة وسلاسل الأفلام الوثائقية الحصرية التي لا تعرض على أي قناة أخرى، ومن هذه البرامج ما يلي:

تحقيقات الكوارث الجوية.

المدن المفقودة مع ألبرت لين.

حرب الممنوعات عن تاريخ العصابات.

السباق إلى مركز الأرض.

مصنع المأكولات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 HD على نايل سات

يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك بأعلى جودة للصوت والصورة بتقنية HD عن طريق ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

اسم القناة: National geographic

اسم القمر نايل سات: Nile sat

تردد القناة: 11411

الجودة: HD

معدل الترميز: 3000

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 SD على نايل سات

يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 باستخدام جودة SD عن طريق ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

اسم القناة: National geographic

اسم القمر نايل سات: Nile sat

تردد القناة: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

يمكن كذلك مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 باستخدام التردد الجديد على قمر العرب سات عن طريق ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي: