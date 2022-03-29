نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد National geographic على النايل سات وعرب سات HD وSD من أجل مشاهدة ممتعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد على نايل سات، حيث أن لهذه القناة أهمية كبيرة ومنزلة لدى جميع الشعوب العربية والعالمية على حد سواء، وتعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم كنوز المعرفة ومصادر الثقافة والمعلومات الكثيرة جدا بعرضها سلاسل من البرامج والأفلام الوثائقية والمعلومات حول مجالات الحياة الطبيعية البحرية والبرية منها، كما تهتم بمناقشة وعرض العلوم كالهندسة والأحياء وصلتها بالحياة الطبيعية، كما تتميز بكونها مصدر معتد به للمعلومات والأبحاث، لذلك نحن اليوم عبر هذا التقرير سوف نسلط الضوء على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد على النايل سات من أجل الاستمتاع بمشاهدة ومتابعة أهم المعلومات التثقيفية المتاحة للجميع وبالمجان.
مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك
تحتل قناة ناشيونال جيوغرافيك أهمية كبيرة لدى الباحثين عن المعلومات الثقافية المختلفة في الكثير من العلوم الطبيعية والمتصلة بالطبيعة، حيث تحرص على عرض محتوى متنوع ما بين البرامج الهامة وسلاسل الأفلام الوثائقية الحصرية التي لا تعرض على أي قناة أخرى، ومن هذه البرامج ما يلي:
- تحقيقات الكوارث الجوية.
- المدن المفقودة مع ألبرت لين.
- حرب الممنوعات عن تاريخ العصابات.
- السباق إلى مركز الأرض.
- مصنع المأكولات.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 HD على نايل سات
يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك بأعلى جودة للصوت والصورة بتقنية HD عن طريق ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:
- اسم القناة: National geographic
- اسم القمر نايل سات: Nile sat
- تردد القناة: 11411
- الجودة: HD
- معدل الترميز: 3000
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 SD على نايل سات
يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 باستخدام جودة SD عن طريق ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:
- اسم القناة: National geographic
- اسم القمر نايل سات: Nile sat
- تردد القناة: 11526
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات
يمكن كذلك مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 باستخدام التردد الجديد على قمر العرب سات عن طريق ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:
- اسم القناة: National geographic
- اسم القمر عرب سات: Arab sat
- الجودة: أتش دي HD
- التردد: 11804
- معامل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح: ¾
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد National geographic على النايل سات وعرب سات HD وSD من أجل مشاهدة ممتعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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