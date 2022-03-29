نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النظرة الأولى لتلك الصورة تدل على طباعك الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد على مواقع التواصل الاجتماعي من فترة لأخرى مشاركة الكثير من الصور التي تعتمد على الخداع البصري وقوة التركيز التي تتطلب من الشخص قوة الملاحظة لمعرفة فحوى الصورة، وكان من ضمن تلك الصور التي انتشرت على تطبيقات التواصل الاجتماعي صورة نشرها موقع National Word والتي تحتوي على صور لتسع حيوانات مدمجة هم ذئب وديك ويمامة وحصان وكلب وجرادة وصقر وسلطعون وفراشة، ويوضح الموقع أن الصورة التي يقع عليها النظر للمرة الأولى هي ما تعكس الشخصية، وهي ضمن صور نفسية عديدة تسعى إلى تفسير المشاعر والحالة النفسية.

دلالة الديك

الثقة بالنفس والتباهي بما يملكه الشخص وبالمهارات التي يستطيع القيام بها، بالإضافة إلى دعم الأحباب وحمايتهم باستمرار.

دلالة الجرادة

تشير إلى شعور الشخص بالسعادة والهناء في حالة الهدوء في حياته وكذلك ذكائه وصبره الواضح.

دلالة الحصان

أن الشخص مندفع قليلًا ويسعى إلى تحقيق ما هو راغب به ومصممًا عليه من أهداف يحبها، بالإضافة إلى كون الشخص مستقلًا بذاته وقادرًا على التصرف في الكثير من المواقف والمناسبات الاجتماعية.

دلالة الذئب

يدل على سعادة الشخص عند قضاء بعض الوقت بمفرده وأيضًا أنه قائد بالفطرة وله شجاعة كبيرة عند القيادة وذكي يعرف طريقه ويرغب بشق طريقه الخاص به.

دلالة السلطعون

كما هو السلطعون فإن حركته كثير لكي يصل إلى هدفه وهذا هو طبيعة الشخص في تلك الحالة أنه يكثر من خطواته من أجل أن يصل إلى هدفه، وكذلك يدل على صلابته الخارجية وهشاشته وحساسيته الداخلية.

دلالة الكلب

يشير إلى كون الشخص وفي ومخلص لمن حوله ويسعى إلى إرضاء أحبته ويعتني بهم قدر المستطاع، ويعتبر أفضل صديق لغيره كما هو الكلب أفضل صديق للإنسان.

دلالة الفراشة

أما إذا رأى الشخص الفراشة في المرة الأولى فيشير ذلك إلى الجمال والرشاقة الداخلية وله القدرة على الخروج من أحلك المواقف كما كان.

دلالة الصقر

يدل على أن الإنسان ولد قائدًا ويستطيع التحكم والتصرف في أصعب المواقف، ويستلهم منه الآخرون الإيجابية والطاقة ويعرف عنه بالقوة والاتزان والصبر والحكمة.

دلالة اليمامة

تدل على كون الإنسان متفائلًا وبريئًا وحساسًا وفي نفس الوقت متزنًا ويبعث بالهدوء والسلام عند رؤيته.