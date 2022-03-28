شوف عروض أسواق العثيم السعودية على الأجهزة وتخفيضات مميزة

تقدم أسواق عبد الله العثيم تخفيضات هائلة وخصومات كبيرة على جميع الأجهزة الكهربائية وكذلك الإلكترونية التي يهتم بها كل منزل عربي وتقدم أسواق العثيم خدمة التوصيل المجاني على جميع منتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وسوف نتعرف على أهم العروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية فى السطور التالية.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية

جوال تكنو إل أي 6 بسعة تخزين 64 جيجا بايت متوفر بسعر 579 ريال سعودي.

جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 256 جيجا بايت بسعر 4999 ريال سعودي.

جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 4599 ريال سعودي.

شاشة سهم إل أي دي سمارت بحجم 58 بوصة 4K بسعر 1449 ريال سعودي.

شاشة إمبيكس سمارت بحجم 50 بوصة بسعر 1269 ريال سعودي.

شاشة أرو إل أي دي سمارت بحجم 65 بوصة متوفر بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

شاشة سهم إل أي دي سمارت بحجم 50 بوصة بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

شاشة إمبيكس سمارت بحجم 40 بوصة إل إيه دي متوفرة بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي.

قطاعة خضار كينوود ووعاء إضافي هدية بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي.

عجان كولين بسعة 5لتر متاح بسعر التكلفة 249 ريال سعودي.

خلاط جيباس متاح بسعر التكلفة 69 ريال سعودي.

متوفر غلاية ماء سوبر بي زجاج بحجم 1.8 لتر متوفرة بسعر التكلفة 65 ريال سعودي.

متاح مقلاة هوائية باينكس بحجم 2.5 لتر متوفرة بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 327 ريال سعودي.

متوفر فرن هومر كهربائي بحجم 45 لتر متوفر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي.

صانع طعام من جيباس 4*1 بسعر 199 ريال سعودي.

مفرمة لحم من جيباس متوفرة بسعر 149 ريال سعودي.

صانعة بيتزا وخبز جي في سي بسعر 149 ريال سعودي.

قطاعة خضار من أي تي سي بسعر 69 ريال سعودي

كولين قدر ضغط كهربائي بسعة 10 لتر بسعر 329 ريال سعودي.

طباخة أرز هومر كهربائية بسعة 2.8 لتر بسعر 99 ريال سعودي، لعمل جميع أنواع الأرز في وقت قياسى.

عجانة جي في سي بسعر 269 ريال سعودي.

قلاية أوكارينا بدون زيت بسعة 5 لتر متوفرة بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 559 ريال سعودي.