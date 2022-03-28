نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم مميزاته المذهلة 5 عيوب يجب أن تعرفها قبل شراء هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra في المقال التالي

قد أعلنت سامسونج في الفترة الأخيرة عن تحفة فنية مدهشة وهاتف به إمكانيات خارقة بشكل مميز ورائع هو موبيل جلاكسي اس٢٢ الترا وسوف نتناول في هذا المقال أهم مميزات وعيوبه بالتفصيل وبعدها يمكنك أن تحدد يمكن شرائه أم لا حيث حرصت سامسونج في الآونة الأخيرة عن عدم تكرار التصاميم السابقة مميزات موبيل سامسونج s22 الترا:- يعتبر s22 الترا من الهواتف الجذابة جدًا حيث تبلغ مساحة الموبيل 256 جيجا.

يبلغ معالج هذا الهاتف 12 جيجا رام.

أما عن كاميرا الهاتف فهي تأتي في صورة الثقب مع انحناءة بسيطة للموبيل بجودة 3080 ×1440 بيكسل وبمعدل كثافة بكسلات ٥٠٠ بيكسل لكل انش

تدعم الشاشة التردد العالي يصل إلى ١٢٠ تردد ليعطي أداء سلس جدًا وسريع.

يتمتع هذا الموبيل بطبقة حماية عالية جدًا كما يدعم موبيل سامسونج s22 الترا شريحتين اتصال.

كما يعتبر هذا الموبيل مقاوم للماء وللغبار والأتربة حيث إنه يحتوي على طبقة قوية عازلة.

أما الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجا بيكسل والكاميرا الخلفية بدقة ١٠٨ ميجا بيكسل كما تدعم المثبت البصري.

يأتي مع الموبيل الشاحن الخاص به وسماعة أيضًا. عيوب هاتف سامسونج s22 الترا. يعتبر هذا الموبيل رغم شكله الجذاب إلا أنه من الهواتف الضخمة فهو طويل وعريض وسميك يصعب تملكه بكفة اليد كما يعتبر وزنه ثقيل أكثر من 13٠ جرام.

تعتبر حواف الهاتف مربعة وهذا يزعج بعض ممتلكي هاتف سامسونج s22 الترا.

من أكثر الموبيلات غالية الثمن فيصل سعره أكثر من 25.000جنيه.

تعتبر بروز الكاميرات في هذا الهاتف من الأمور المزعجة أيضًا فذلك يعرضها للكسر مقارنة بالهواتف الأخرى.

من أكثر العيوب التي تظهر في هاتف سامسونج s22 الترا هي السماعة السفلية التي توجد على اليسار والتي يمكن كتمها بسهولة

بمجرد وضع أصابع اليد بالخطأ عليها أثناء استعمال الهاتف.

لذلك يجب عليك قبل شرائه معرفة عيوبه أولًا قبل أن تقع فب الفخ وتندم. عمر شويل - جدة رغم مميزاته المذهلة 5 عيوب يجب أن تعرفها قبل شراء هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra - ثقفني

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