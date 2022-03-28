نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحذر قبل فوات الأوان هذه الطريقة تسمح لأي شخص بمراقبة نشاطك على واتساب ومشاهدة جميع الرسائل والصور والفيديوهات على حسابك في المقال التالي

يعتبر الواتساب من أكثر مواقع السوشيال ميديا خصوصية حيث يتجاوز عدد مستخدمي واتس اب أكثر من مليار شخص وذلك حيث أنه من التطبيقات سريعة التواصل واكثر المواقع ذكاءًا ولكن أكثر ما يقلق البعض هو أن البعض يقتحم الحسابات الخاصة بنا وسوف نوضح في هذا المقال الطرق التي يجب أن ننتبه إليها حتى لا يقتحمها أحد. ما هي الطرق التي تسمح للبعض باختراق الحساب سابقًا كان من المستحيل اختراق الواتساب لأن الواتساب كان يحمل تشفير end to end أي أن الرسالة تخرج مشفرة وتصل مشفرة وبالتالي لا يمكن لأي جهة الاطلاع على الرسالة أو الصور أو أي وسائط تخص الواتساب ولكن في الفترة الأخيرة ظهرت شبكة تجسس اسرائيلية وقامت بصناعة برنامج تجسس للواتساب.

يعتبر تلك البرنامج من أخطر برامج التجسس فإذا قام أحد الأشخاص بتثبيت تلك البرنامج على هاتفك يصبح البرنامج جاهز للاختراق ويمكن عن طريق التحكم الكامل في الهاتف ليس الواتساب فحسب.

وهذا النوع من الاختراق صعب للغاية أن يتم كشفه ولكن حتى نحمي أنفسنا من تلك التجسسات يجب التأكد من تحميل الإصدارات الجديدة للواتساب.

الحالة الثانية هو أن يقوم أحد الأشخاص بتحميل برنامج التجسس واخفاؤه من الهاتف. كيف نحمي أنفسنا من اختراق الواتساب أولًا عن طريق تحميل برنامج cyber tor فيساعد تلك البرنامج من ظهور أي برامج مخفية على الهاتف بالأضافة إلى بعد التحليلات الهامة لكشف أي مواقع تجسس.

التطبيق الثاني هو تطبيق permission manager حيث يساعد تلك التطبيق كثيرًا على الحماية من التجسس ويساعد أيضًا في التعرف على أي برامج غريبة موجودة على الهاتف.

وبتحميل هذه البرامج نحمي أنفسنا تمامًا من التجسس ومن اختراق الواتساب وأي برامج أخرى. عمر شويل - جدة إحذر قبل فوات الأوان هذه الطريقة تسمح لأي شخص بمراقبة نشاطك على واتساب ومشاهدة جميع الرسائل والصور والفيديوهات على حسابك - ثقفني

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