رقم مسابقة الحلم 2022 من جميع الدول لدخول سحب الـ 500.000$

أعلنت مسابقة الحلم رسميًا عن قيمة السحب الجديد الثالث الذي سيتم السحب عليه خلال الفترة المقبلة، والذي تبلغ قيمته 500 ألف دولار أمريكي لسحب حلم الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، بجانب سحب آخر بقيمة ربع مليون لبناء منزل الأحلام، ويتم السحب من بين المشتركين عبر إحدى طرق الاشتراك الأساسية المعروفة، مع إعطاء الفرصة للمشارك الذي شارك بالفعل من قبل خلال المواسم الماضية ولم يحالفه الحظ في الفوز بإحدى الجوائز، مع تقديم بعض الجوائز الإضافية لجميع المشاركين.

وجوائز شهرية للمستويات المختلفة

وفي الوقت الذي تقدم فيه المسابقة سحوبات متفاوتة من مبلغ الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم السحب على جواز دورية أخرى في المناسبات الرسمية مثل عيد الأم وبداية العام الدراسي الجديد، كما يتم تخصيص مبالغ للسحب الشهري بقيمة 3000 دينار و500 و1000 دولار، كما يتم تقديم 5 أنظمة ترويجية للمشاركين، يتم تنظيم كل منها وفقًا لمن استطاع الإجابة على العدد الصحيح من الأسئلة، والمستويات هي (البرونزي – السيلف – الذهبي – البلاتينيوم – الدايموند).

رقم مسابقة الحلم

أما بالنسبة لـ رقم مسابقة الحلم، الذي يُمكنك من خلاله الاتصال عليه أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم للهواتف الذكية، فإليكم أبرز الأرقام للدول العربية:

المملكة العربية السعودية: 858888

دولة الإمارات العربية: 5544

دولة الكويت: 4141

سُلطنة عُمان: 90434

المملكة البحرينية: 94000

دولة العراق: 2266

دولة فلسطين: 1625

جمهورية مصر العربية: 95458

المملكة الأردنية الهاشمية: 98858

المملكة المغربية:9669

الجمهورية السورية: 1565

دولة تونس: 85988

الرقم الدولي الموحد

وفي حالة البحث عن رقم دولتك وعدم العثور عليها بين الأرقام المدرجة في الموقع الرسمي للمسابقة، يُمكن التواصل والاشتراك من خلال الاتصال على الرقم الدولي الموحد: 0088216101092، وهو رقم متاح للجميع دون استثناء، مع الأخذ في الاعتبار من ضرورة الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك عبر رسالة نصية فور الاشتراك من إحدى طرق المشاركة الأساسية، وفي حالة الإجابة بشكل صحيح يتم على الفور تفعيل اشتراكك من أجل دخول السحب التالي بشكل مباشر وضمن المتسابقين.