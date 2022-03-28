طريقة عمل مصيده للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس

يعد الذباب والناموس من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويبحثون عن أفضل الطرق للتخلص من الذباب والناموس بدون اي مبيدات تكون ضاره وخصوصا عندما يكون في المنزل أطفال، معنا ستتعلم أن تصنع مصيدة لصيد الذباب والناموس والتخلص منهم بدون مبيد حشري بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة عمل مصيدة لصيد الذباب والناموس

توجد العديد من الطرق لصنع مصيده للذباب والناموس ومنها ما يلي المكونات المطلوبة لتجهيز مصيده الذباب والناموس:

شريط سوليتب.

زجاجة بلاستيك.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

كوب ماء مغلي.

قلم نقوم بتحديد الزجاجة لنقصمها نصفين.

سكينة لنقطع بها الزجاجة.

طريقة تحضير المصيدة

نقوم برسم خط في منتصف الزجاجة ثم نقوم بقطع الزجاج بالسكينة إلى نصفين، ثم بعد ذلك نضع الماء المغلي في النصف السفلي من الزجاجة، ثم نقوم بوضع السكر والخميرة في الماء، ثم تغطى الزجاجة بكيس بلاستيك ويلزق بالسولتيب.

ونقوم بتفريغ الكيس إلى فراغات صغيرة لإخراج رائحة السكر والخميرة عند اقتراب الذباب والناموس إلى الزجاجة سيشم هذه الرائحة سيموت في الحال، مصيدة الذباب والناموس بأقل التكاليف ويمكن تغير الزجاجة بعد عشر أيام.

طريقة لعدم وجود ذباب وناموس

ومن أبرز الطرق التي تم تجربتها وظهرت النتائج في القضاء على الناموس: