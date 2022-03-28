شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 60% لمدة يوم واحد اغتنم الفرصة

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في منح وتقديم أكبر الخصومات القوية وأروع العروض المذهلة التي تقوم بتوفيرها الشركة وتكون متميزة بها، كما أن شركة اكسترا تعمل على منح وعرض هذه العروض والخصومات بالسعر المناسب والمتوافق مع كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن تلك الشركة متخصصة في بيع جميع الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية وغيرها من المستلزمات.

عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل إلي 50% علي كل المنتجات

عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة في البيع لكل الكهربائيات والإلكترونيات التي تستطيع شركة اكسترا توفيرها بسعر يتلائم ويتوافق مع كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية حتى يحصل وينال كل مواطن بالمملكة على جميع متطلباته واحتياجاته سواء كان من الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية، وأيضًا تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت أن تدخل إلى الأسواق المالية والمركزية بالسعودية.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية شاشة التليفزيون من النوع سوني حجم 85 بوصة عالي الدقة تدعم الأندرويد تكون بسعر 8999 بدلًا من 17999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم شاشة التليفزيون من النوع سامسونج حجم 85 بوصة عالي الدقة تكون بسعر 9499 بدلًا من 17999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية شاشة التليفزيون من النوع إل جي حجمها 65 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 5299 بدلًا من 12999 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم

خصومات اكسترا الأسبوعية شاشة التليفزيون حجمها 75 بوصة من النوع إل جي عالية الدقة تكون بسعر 4949 بدلًا من 9999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية شاشة التليفزيون حجمها 75 بوصة من النوع سامسونج عالية الدقة سعرها يكون 5099 بدلًا من 8499 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية سعر شاشة التليفزيون تكون بحجم 55 بوصة عالية الدقة من النوع سامسونج تكون 2999 بدلًا من 4499 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية سعر شاشة التليفزيون حجمها 48 بوصة من النوع إل جي عالية الدقة تكون بسعر 3999 بدلًا من 12599 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليومية