كيفية كتابة اسمك على صور رمضان كريم تعرف واكتب اسمك على صور رمضان كريم

بمناسبة قرب بداية شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم، وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات يكمنك تهنئة أصحابك وأحبابك بإرسال معايدة مميزة لهم مكتوب عليها (رمضان أحلى مع …….) وتكتب إسم الشخص الذي تريد معايدته على الصورة، كما يمكنك أيضاً كتابة إسمك عليها بخطوات سهلة وبسيطة، حيث يمكنك اختيار الصورة الرمضانية التي تناسبك، ومن ثم إتباع الخطوات التالية، وإليكم التفاصيل:

اكتب اسمك على صورة رمضان كريم لتهنئة أصحابك وأقاربك

يمكنكم بكل سهولة من خلال موقع ثقفني كتابة أسماءكم وأسمكء أحبابكم للتهنئة بشهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات بأبسط الطرق، كما يمكنكم إستخدام نفس الطريقة في التهنئة بأي مناسبة أخرى كعيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، وكتابة عبارات التهنئة التي تريدها، مثل: (رمضان كريم مع ……..)، أو (عيد سعيد مع)، أو (جمعة مباركة مع….)، أو (صباح الخير مع………)، وغيرهم من عبارات تهنئة متعددة.

خطوات كتابة الإسم على صور رمضان كريم للتهنئة بين الأصحاب

يمكنكم من خلال الخطوات البسيطة التالية كتابة عبارات تهنئة مميزة بمناسبة شهر رمضان الكريم:

قم بإختيار الصورة المناسبة لك لكتابة عبارة التهنئة التي تريدها عليها. بعد إختيار الصورة المناسبة قم بفتحها من خلال برنامج الرسام Paint. وبعد ذلك إختر insert text (بمعني كتابة عبارة)، حيث يمكنكم اختيار لون الخط والحجم المناسب له، كما يمكنكم إختيار مكان العبارة المناسب. بعد ذلك قم بحفظ الصورة، ومن ثم مشاركتها مع الأصحاب والأحباب .

تهنئة رمضان عبر وسائل التواصل الإجتماعي

يمكنكم أيضاً كتابة عبارات تهنئة للأصدقاء والأهل، وإرسالها عبر تطبيق الواتس أب، أو من خلال الماسنجرأ أو غيرهم من وسائل مراسلة سريعة للجميع، ومنها: