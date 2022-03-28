نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نوري سوبر ماركت في السعودية سارية حتى 3 رمضان في المقال التالي

يقدم نوري سوبر ماركت في المملكة العربية السعودية عروض كثيرة بمناسبة شهر رمضان المبارك تلك العروض سارية حتى الثالث من رمضان القادم الموافق 4 أبريل 2022م، تسري هذه العروض في فروع جدة الشريقة وشارع الحج وجبل النور والعتيبية وكذلك الشرائع والشوقية، كما نوهت مجلة العروض إلى أنها تسري فقط على المفرق وليس الجملة، كما تحفظ إدارة المكان حقها في تحديد الكمية التي يحصل عليها العميل حتى يستطيع الجميع الاستفادة منها. عروض نوري سوبر ماركت أشهر منتجات الأكل المرتبطة بشهر رمضان هي السمبوسة، ومن ميزات السمبوسة أنها تقدم بأكثر من طريقة كما أنه يوجد عدد كبير وأفكار كثيرة للحشوات المعدة لها وهنا في موقع ثقفني مقال سابق أفردته لكل أنواع الحشوات الخاصة بالسمبوسة.

ومن عروض نوري سوبر ماركت على السمبوسة عجينة سمبوسة دائرية من وليمة وزن 360 جرام السعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال.

عجينة سمبوسة سويتز بزيت دوار الشمس 2*1 كيلو جرام والسعر 27.95 ريال سعودي بدلًا من 18.95 ريال.

السمبوسة ربما تكون الخيار الأول لكنها ليست الخيار الوحيد من أشكال العجين، فمن أجل التنويع توجد أصناف أخرى مثل الجلاش والباف بيستري وغيرها.

يوجد سبرنج رول من السنبلة السعر 3.95 ريال سعودي بدلًا من 5.95 ريال للعبوة وزن 160 جرام.

أما عجينة الباف بستري الهشة من السنبلة ومنها قليلة الدسم أيضًا وسعر العبوة وزن 400 جرام 6.75 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال. عروض البسكويت من النوري وجبة البسكويت صباحًا تعتبر وجبة خفيفة ولذيذة وسريعة ولهذا يفضل تواجد علبة من البسكويت لسد الجوع عند اللزوم.

والبسكويت السادة يستخدم أيضًا في عمل أصناف التشيز كيك والتي قدمنا لكم أكثر من وصفة لها من قبل.

ومن الأنواع الجيدة والمطروحة ضمن عروض نوري سوبر ماركت في المملكة بسكويت أولكر للشاي 12*80 جرام بسعر 9.50 ريال سعودي بدلًا من 16.50 ريال.

بسكويت القمح الأصلي من مكفتز علبة وزن 400 جرام سعرها 11.50 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال.

كذلك بسكويت الشوفان بديل جيد لمن لا بفضل بسكويت القمح في العرض بسكويت مكفتز هوبو نوبز 300 جرام والسعر 8.50 ريال سعودي بعد الخصم من السعر الأصلي 11.50 ريال. عمر شويل - جدة عروض نوري سوبر ماركت في السعودية سارية حتى 3 رمضان - ثقفني

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