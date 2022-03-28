شوف بخصومات تصل إلى نصف الثمن على جميع المنتجات الرمضانية عروض العثيم الأسبوعية

نقدم لكم اليوم عملاء العثيم ماركت الكرام مجموعة ضخمة من أحدث عروض العثيم الأسبوعية على جميع السلع الرمضانية، حيث لديهم في الفروع جميع المنتجات الغذائية المختلفة من: خضروات، وفاكهة، ولحوم، ودواجن، وأسماك طازجة مختلفة الأنواع، وعروض أخرى منهم على أسعار المشروبات الرمضانية المعلبة، والتوابل، والمكسرات، وغيرهم من خزين للمنزل طوال شهر شعبان، وحتى بداية شهر رمضان، وسوف نستعرض مع حضراتكم كل هذه العروض بالتفاصيل من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim في فروع المملكة العربية السعودية

تتوفر في فروع العثيم هايبر ماركت أقوى العروض الحصرية على أسعار منتجات غذائية عديدة في المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر أرز الزوادة برمل من سيلا الهندي، وخصم آخر منهم على سعر العبوة العائلية من أرز هالي سيلا البسمتي، وخصم آخر منهم على سعر زيت الزيتون من هالي، وغيرهم من خصومات على أسعار فراولة لاتينا المجمدة بحجم الكيلو، وتنزيل آخر منهم على سعر قشطة مانا، وغيرهم من عروض على أسعار أكياس شاي هالي، وعلى مياه هالي، وحليب هالي المكثف المحلى، ولديهم أيضاً تنزيلات ضخمة على أسعار صدور الدجاج الطرية من لاتينا بحجم 2.5 كجم.

تخفيضات حصرية حتى نفاذ الكمية من أسواق العثيم بالسعودية Al othaim Ksa

توجد أيضاً بفروع العثيم ماركت تنزيلات خاصة مميزة على أسعار جبن هالي الكريمية الكاسات، وغيرهم من خصومات على أسعار جبن زدني الكريمي، وعلى سعر أرز فيكتو المميز، لديهم أيضاً في الفروع عدة خصومات على أسعار الميني كرواسون بحشوة الشكولاتة، وخصومات أخرى منهم على أسعار الحلويات الشرقية المشكلة من زود، كما بالفروع خصومات خاصة على أسعار بقلاوة الحجاب بالقشطة، وعلى أسعار التورتة الوسط بكريمة الشكولاتة.

تنزيلات شهر شعبان لمنتجات رمضان في فروع العثيم بالسعودية

توجد بفروع العثيم أيضاً عدة خصومات حصرية على أسعار كوب الفانيليا الشرائح، وغيرهم من عروض على أسعار عجين الكنافة الخام من زود، وخصم مميز آخر على سعر فطائر الدجاج الجاهزة للقلي من زود، وتنزيل مميز منهم على سعر القطايف الجاهزة بالمكسرات.