نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التليفيزيونات الرمضانية في مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبة جرير، تتغير التكنولوجيا تقدمآ كل يوم للأفضل، في بداية إستخدام التليفزيون كان إستخدامه قاصرآ على إستقبال الإرسال المحلي ثم ظهرت تكنولوجيا الفضائيات وأصبح التليفزيون هو نافذة على كوكب الأرض كله نفتحها وقتما نشاء لنعرف ما نشاء وقت ما نشاء،ثم ظهرت تكنولوجيا جديدة وهي منصات المشاهدة التي تتيح للإنسان أن يختار ما يحب أن يشاهده وفي الوقت الذي يحدده دون أن يكون مقيد بإنتظار ميعاد محدد ليشاهد ما يحبه، التكنولوجيا الأخيرة تتطلب جيل متقدم تكنولوجيآ من التليفزيونات لكي يستخدم الإنسان هذه التكنولوجيا، في هذا المقال نقدم أحدث عروض مكتبة جرير علي التليفزيونات الحديثة

​ عروض مكتبة جرير على التليفزيونات للدفع الفوري والدفع الآجل على أقساط

​ Haier LE70K6500UG-70”Smart TV-4K

• الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 5599 SR

• الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 2999 SR

• القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة ستة أشهر 499.8 SR

• القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة إثنى عشر شهرآ 249.9 SR

​ TCL 65T615-65”Smart TV-4K

• الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 3499 SR

• الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 2599 SR

• القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة ستة شهر 433.1 SR

• القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة إثنى عشر شهرآ 216.5 SR

​ Haier LE58U6900UG-58”Smart TV-4K

• الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 4349 SR

• الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 1799 SR

• القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة ستة أشهر 299.8 SR

• القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 149.9 SR

​ Skyworth 65SUC8300-65”Smart TV-4K

• الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 3499 SR

• الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 2599 SR

• القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة سنة أشهر 433.1 SR

• القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 216.5 SR

​ Samsung QN85A-75”Smart TV-Neo QLED-4K

• الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 12999 SR

• الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 7499 SR

• القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة ستة أشهر 1249.8 SR

• القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 624.9 SR

​ Xiaomi L75M6ESG-75”Smart TV-QLED-4K

• الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 7499 SR

• الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 5499 SR

• القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة ستة أشهر 916.5 SR

• القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 458.2 SR

​ LG UP75-65”Smart TV-AI ThinQ-4K

• الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 5799 SR

• الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 3499 SR

• القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة ستة أشهر 583.1 SR

• القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 291.5 SR