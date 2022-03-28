نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم ليوم الاثنين.. تنزيلات ومفاجآت شهر رمضان المبارك في المقال التالي
عروض العثيم بمناسبة اقتراب رمضان المبارك، يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن العروض الخاصة بأسواق العثيم السعودية لشهر مارس 2022، وذلك لأن العروض التي ستقدم خلال شهر مارس ستكون عروض رمضان وتكون عروض مميزة مليئة بالهدايا والمفاجآت، وخلال هذا المقال سيكون موضوع اليوم عن عروض وتخفيضات العثيم السعودية لشهر مارس 2022 بمناسبة قرب شهر الخير.
عروض العثيم الرمضانية وهدايا ومفاجآت شهر الخير.. إليكم تنزيلات السلع الغذائية
أسواق عبدالله العثيم
أسواق عبدالله علي العثيم توجد في المملكة العربية السعودية منذ بضع سنوات، وقد انتشرت في المملكة في وقت ليس بطويل، حيث حققت نجاح كبير في وقت قصير وذلك بفضل أسعار التي تنافس الجميع وعروضها وتخفيضاتها المتميزة للغاية، وخلال أسواق عبد الله العثيم سوف تجد كافة المنتجات التي ترغب في الحصول عليها والتي يحتاج إليها منزلك.
عروض وتخفيضات أسواق العثيم لشهر مارس 2022 بمناسبة قرب شهر رمضان
تقدم مجموعة أسواق العثيم بعض العروض بمناسبة شهر الخير، وتتمثل هذه العروض فيما يأتي:
- عروض العثيم الاسبوعية دجاج الوطنية مجمد 2 كرتونة بسعر 95.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين أرز بسمتي ابو كاس مزة بسمتي بسعر 54.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم زيت شمس دوار الشمس بسعر 17.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية برتقال عصير سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم مكرونة العلالي 4 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين صابون تايد مركز حجم 5 كجم بسعر 32.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم سكر الأسرة ناعم 17.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم حليب نيدو بودر بوكس بسعر 45.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم مزيل دهون زماك قاهر دهون بسعر 13.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب حفاضة بامبي سانيتا كبير بسعر 49.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم قصدير سانيتا بسعر 24.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده مفارش سفرة موج رول بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم مفارش سفرة كلوب بسعر 21.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه أكياس قمامة أبو سانيتا بسعر 13.95 ريال سعودي.
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