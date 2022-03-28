شوف أفضل عروض جرير ايفون.. تنزيلات شاملة وعرض حصري على الموديلات السابقة مع أيفون 13

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أفضل عروض جرير ايفون، بعد تقدم التكنولوجيا أصبح احتياجنا للأجهزة الإلكترونية يتزايد يوم عن الآخر، وأصبح كل شيء يتم من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك الأمر تم ارتفاع سعر الأجهزة الإلكترونية يتزايد كل يوم، وها ما يجعل بعض الأشخاص ليس لديهم القدرة على شراء هذه الأجهزة، ولكن في jarir bookstore مكتبة جرير يكون الأمر مختلف تمامًا وذلك لأن جرير تقدم عروض وتخفيضات متميزة وتخفيضاتها تصل إلى 50% في الكثير من الأوقات.
عروض جرير ايفون المجمعة والتنزيلات والخصومات الشاملة جميع الطرازات الحديثة وما قبلها
مكتبة جرير اون لاين
عروض جرير السعودية مجموعة كبيرة من المكتبات التي تحتوي على كمية كبيرة من المستلزمات المدرسية وكافة أنواع الكتب وخاصًة الكتب الأجنبية.
كما تحتوي مكتبات جرير على مجموعة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها، ومعروف عن مكتبات جرير أنها تقدم أسعار أفضل من أي مكان آخر، ولهذا الأمر فإن مكتبات جرير مفضلة عند معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية.
أفضل عروض الجوالات في جرير وتخفيضات جرير لشهر الخير الآن
تقدم مكتبات جرير خلال شهر مارس مجموعة من العروض المتميزة بمناسبة شهر الخير وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- عروض جرير للجوالات آبل آيفون إكس أر سعة 256 جيجابايت لونه أبيض بسعر 4329 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير آبل آيفون إكس إس سعة 256 جيجا بايت بسعر 4329 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير آيفون آبل 11 سعة 256 جيجابايت بسعر 3499 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير آبل آيفون إكس أر سعة 256 جيجابايت لونه أصفر بسعر 4329 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات آيفون آبل 12 سعة 64 جيجابايت بسعر 2899 ريال سعودي.
- كود خصم جرير آبل آيفون إكس أر سعة 256 جيجابايت لونه أسود بسعر 4329 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم آيفون آبل 8 سعة 256 جيجابايت بسعر 3558 ريال سعودي.
- ايفون ١٢ جرير وعرض آبل آيفون 12 ميني سعة 256 جيجابايت بسعر 3549 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير آيفون آبل 6 إس بلس سعة 64 جيجابايت بسعر 3103 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير آبل آيفون إكس إس سعة 256 جيجا بايت بسعر 3949 ريال سعودي.
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