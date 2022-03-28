طرق سحرية للتخلص من بقع الكلور على الملابس في دقايق

إزالة بقع الكلور من الملابس تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه السيدات، خاصة الفتيات الذين لا يعرفون طريقة استخدامه الصحيحة لتنظيف الملابس، مما يجعلهم يريدون معرفة حل تلك المشكلة بشكل سريع، حتى يتخلصوا منها ويحافظوا على ملابسهم، لذلك سوف نتحدث اليوم عن كيفية إزالة بقع الكلور من الملابس.

كيفية إزالة بقع الكلور من الملابس:

ثيوسلفات الصوديوم

هذه المادة تقلل تفاعل الكلور مع الملابس الملونة، لذلك ينصح باستخدامها في حل تلك المشكلة، وذلك عن طريق وضع قماشة بيضاء ونظيفة في هذه المادة، حتى تتغلغل فيها، ثم ضعيها على أماكن بقع الكلور، ثم اتركيها حتى تلاحظي اختفاء البقع تماما، ثم اغسلي الملابس بالماء الجاري، وإذا لاحظت عدم اختفاء البقعة نهائيا كرري هذه الطريقة عدة مرات حتى تختفي.

ثيوكبريتات الصوديوم

هذه المادة لها قوية للغاية ولها بعض الأضرار، فقد تسبب احمرار في العينين واحمرار الجلد، وتعمل على تهيج الرئتين، لذلك يجب ارتداء ماسك للوجه بالكامل أثناء استخدامها.

امزجي نصف ملعقة كبيرة من مادة ثيوكبريتات الصوديوم مع ست أكواب كبيرة من الماء جيدا، حتى يختلطوا.

ضعي قطعة الملابس التي يوجد بها بقع الكلور في الخليط السابق، ثم اتركيها لمدة كافية، حتى تلاحظي اختفاء البقع.

قومي بغسل قطعة الملابس بالماء عدة مرات، حتى تتخلصي من هذه المادة منها بشكل نهائي.

كربونات الصودا

اخلطي ربع كوب كبير من كربونات الصودا مع كمية مناسبة من الماء جيدا، حتى يتكون خليط سميك.

قومي بغسل قطعة الملابس بالماء جيدا، ثم وزعي خليط كربونات الصودا فوق البقع التي توجد بها، ثم اتركي الخليط حتى يجف تماما.

افركي أماكن البقع بفرشاة الملابس، ثم افركيها بقطنة بها كحول، وسوف تلاحظين اختفاء بقع الكلور من قطعة الملابس.

الخل الأبيض