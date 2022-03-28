نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء استقبال شهر رمضان “أفضل أدعية شهر رمضان الكريم” في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء استقبال شهر رمضان الذي تعتبر فيه عبادة الصيام من أعظم العبادات التي يحبها الله، ولا يوجد شهر أفضل من هذا يتقبله المسلمون بالصلاة واتباع طريق الرسول محمد من هذا الشهر الكريم، في هذه الأيام المباركة ترفع الدرجات وتغفر الذنوب وتقبل الدعوات، وفيه ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر، والله كريم على عباده بكل الخير، وكل من يسأل ما هو دعاء رمضان 2022، ودعاء استقبال شهر رمضان نقدم لكم أجمل الأدعية التي قيلت في استقبال الشهر الفضيل في هذا المقال.

دعاء استقبال شهر رمضان

دعاء استقبال شهر رمضان شهر الذكر والخير والبركات الكثيرة منذ ظهور الهلال علينا، صلاة التراويح في أول ليلة من رمضان الذي يبدأ بالشهر المبارك، وهو رحمة ومغفرة وشهر التحرر من النار، وهو شهر الصوم والخير والعبادة والتهجد، بالإضافة إلى أنه شهر تلاوة القرآن، ودعاء الليل، لذا يجب أن نستعد الدعاء وسؤال الله وحده، ومن أمثلة الأدعية ما يلي:

نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا.. يا رب العالمين .

اللهم قد حضر أول يوم من شهر رمضان، وقد فرض علينا صيامه، وانزلت فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم أعنا على صيامه، وتقبله منا، وتسلمه منا، وسلمه لنا في يسرٍ منك وعافية، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهبّ لي أجري فيه يا رب العالمين، واعف عني ياعافيا عن المجرمين يا الله.

دعاء رمضان اللهم بلغنا رمضان

عندما يقوله المسلم بقلب خاشع دعاء استقبال رمضان، فإن الله يعدنا بأنه دعاء مستجاب فالصائم كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن له دعوة قبل أن يفطر مقبولة بإذن الله وفضله، وها هو سيكل علينا من جديد مع بركات ومغفرة، كما لا ننسى أيضًا إرسال رسائل تهنئه برمضان، فيها أجمل الأدعية الآتية:

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اللهم بلغنا تمام الأشياء تحقق الأحلام سماع صوت التراويح طيب العيش تيسير الصعوبات تسخير الكون والحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية .

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين

اللهم يا قاضى الحاجات ويا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين يا الله .

اللّهُمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار.

يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر..أكرمنا في هذه الليلة المباركة.. وألطف بنا في هذه الليلة المباركة.. وأجرنا من النار في هذه الليلة المباركة..

دعاء رمضان كريم

في هذه الفقرة نقدم لكم دعاء استقبال شهر رمضان، مع الأدعية التي يتناقلها الناس في السوشيال ميديا بمناسبة قدوم رمضان، شهر الخير والبركات، صلاة التراويح والدعوات بعد قيام الليل في هذا الشهر هي من أعظم الأعمال، وهنا مجموعتنا من الدعوات العظيمة من أجلك نقدمها لكم فيما يلي:

اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن.

ربّ اجعل رمضان هذا العام شهرُ الأفراح والهدايا والانتصارات والتّطورات للأفضل واجعلنا به من الفائزين.

يارب اجبر خواطرنا وارفع عنا الوباء، قبل أن يأتي رمضان، كي نعمر مساجدك بالصلاة والذكر والقيام، فلا تحرمنا من شوقنا هذا يارب العالمين.

اللهم اجعل ما تبقى من أيام شعبان جابرة للقلوب ساترة للعيوب ماحية للذنوب مفرجة للكروب اللهم إن شوقنا لشهرك قد زاد فيارب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه.

دعاء دخول رمضان قصير

دعاء استقبال رمضان هي من الأدعية التي يشتاق إليها المسلمون، لأن جميع المسلمين يبحثون عنها قبل حلول شهر رمضان، لقراءتها في أوقات الدعاء في أول يوم من رمضان، أو إرسالها ونشرها على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو فيسبوك أو إنستجرام وغيرها، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ.

اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك، وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ.

اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ. وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعام.

الْلَّهم أَهِلَّه عَلّيْنَا بِالْأَمْنّ وَالإِيْمَانَ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامَ وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلَّلَة وَدِفَاع الْأَسْقَام وَالْعَوْن عَلَى الْصَّلاة وَالصِّيَام وَتِلَاوَة الْقُرْآَن.. الْلَّهم سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلَّمَه لَنَا وَتَسَلَّمْه مِنّا مُتَقَبَّلاً حَتَّـى يَنْقَضِی وَقَدّ غَفَرْتَ لَنْا وَرَحِمْتَنَا وَعَفَوْتَ عَنَّا.

أدعية رمضان جميلة وقصيرة

أدعية رمضان الجميلة حيث توجد العديد من أدعية رمضان، فقد اخترنا لك هنا أقصر دعوات رمضانية، وهذا لكل المتابعين، لكي يتمكن أي شخص من كتابة ما يختاره منها على المواقع الاجتماعية، أو إرسالها لتهنئة رمضان في الواتس اب أو الماسنجر، على سبيل المثال الأدعية الآتية:

اللهم بلغنا رمضان، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريج الهموم، اشتقنا يا رمضان.

اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وسماع صوت التراويح، وطيب العيش وتيسير الصعوبات، وتسخير الكون والحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله.

يا رب ونحن على مشارف قدوم رمضان، ربنا لا تحرمنا من أمنية بلوغه، اللهم فرح قلوبنا وانر دروبنا وهب لنا سعادة تذهب أحزاننا وهمومنا.

خدمات ثقفني للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك 2022

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أفضل أدعية شهر رمضان

دعاء رمضان 2022

شارك مع من حولك أجمل دعاء استقبال رمضان ٢٠٢٢، فالأفضل أن يبدأ شهر البركة والاستغفار بدعاء جميل، فهي أيام مليئة بالمكافآت الربانية، يمكنك الآن استخدامها لكي تدعو لنفسك قبل دخول رمضان، أو من خلال مشاركة فرحة استقبال رمضان مع العائلة أو الأصدقاء، حتى تتمكن من الحصول على النماذج الخاصة بهذه الدعوات اطلع على أجمل الأدعية التالية:

اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.

اللهم بارك لنا في ما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وأنت راض عنا يا كريم.

اللھم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين، اياه جميعا على خير الأحوال وأفضلها.

دعاء رمضان مؤثر

يسعدني أن الحنين إلى رمضان يتكرر كل عام، وكأنه سيأتي إلينا لأول مرة في حياتنا، في هذا الشهر العظيم لدينا أجمل دعاء لكم لاستقبال هذا الشهر، أجمل الأدعية فيها يمكنك أن تستقبل رمضان، الشهر الذي تشتاق فيه الروح إلى الثواب، استخدم الأدعية كيفما شئت، يمكنك التعديل والإضافة إليه كما تشاء، وهي كالتالي:

ربي شوقنا لشهرك الكريم قد فاض، اللهم بلغنا رمضان من غير فراق قريب ولا استمراراً لمرض حبيب، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ضعيف فقير إلى رحمتك، وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قهار مقتدر، أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق، ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير إلى رحمتك،فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالحي خلقك في العمل والأمل والقضاء.

اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة عفوك .

في نهاية هذا المقال نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم أفضل دعاء استقبال شهر رمضان المبارك، وأفضل الدعوات لهذا الشهر الكريم، ودعاء رمضان قصير، ودعاء اللهم بلغنا رمضان، ودعاء اللهم سلمنا رمضان 2022.