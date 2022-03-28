نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى الخصومات الرمضانية بجميع فروع لولو من عروض لولو آخر شعبان على المنتجات الغذائية وزينة رمضان في المقال التالي
مع قرب بداية شهر رمضان الكريم تقدم لكم مجموعة محلات لولو هايبر ماركت Lulu hyper market مجموعة ضخمة من العروض الحصرية على أسعار كثير من السلع والمنتجات الرمضانية والغير رمضانية بداية من اليوم وحتى بداية شهر رمضان، وهذا تزامنا مع شهر مارس 2022، حيث لديهم العدد من السلع الرمضانية المميزة التي يحتاجها كل منزل، وتحتاجها كل ربة بيت، وسوف نوفيكم تفاصيل جميع العروض المتنوفرة في لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية على المنتجات الرمضانية، وإليكم تفاصيلها:
عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في السعودية
توجد بفروع لولو هايبر ماركت خصومات خاصة متعددة على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر اللحم البقري الباكستاني بالعظم، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر لحم الخروف الإثيوبي المقطع بالعظم، ويوجد لديهم أيضاً خصم خاص على سعر لحم الشاه النعيمي المقطع بالعظم، كما لديهم عرض خاص على سعر سمك القرش وسمك الحاقول بالكيلو، وعرض مميز على سعر سمك التيسر.
تخفيضات خاصة من لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية Lulu
توجد أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية خصومات خاصة، ومنهم: خصم مميز على سعر الماندرين الأسباني نادوركوت، وعرض آخر منهم على سعر التفاح الفوجي الإيطالي، وخصم آخر منهم على سعر الزنجبيل الصيني، كما بالفروع تخفيضات حصرية على أسعار المانجو الكالبتور اليمنية، والكيوي الشيلي، وتتوفر بالفروع خصومات أخرى على أسعار العنب الأحمر الجنوب افريقي، وخصم على سعر البطاطا المصرية الحلوة، ولديهم أيضاً شمندر وباذنجان كبير سعودي.
تنزيلات لولو اليوم ولفترة محدودة بالمملكة العربية السعودية
توجد لديهم أيضاً عدة تنزيلات ضخمة على أسعار: منتجات لورباك المتنوعة من زيت وزبدة للطبخ والحلويات، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الجبنة الشيدر من كرافت، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الشيدر الأصلية القابلة للدهن من كرافت، وهذا بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر الجبنة الشرائح الأثلية من المراعي، وتنزيل على سعر الجبنة الشرائح الطبيعية من بوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى الخصومات الرمضانية بجميع فروع لولو من عروض لولو آخر شعبان على المنتجات الغذائية وزينة رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.