شوف أقوى الخصومات الرمضانية بجميع فروع لولو من عروض لولو آخر شعبان على المنتجات الغذائية وزينة رمضان

مع قرب بداية شهر رمضان الكريم تقدم لكم مجموعة محلات لولو هايبر ماركت Lulu hyper market مجموعة ضخمة من العروض الحصرية على أسعار كثير من السلع والمنتجات الرمضانية والغير رمضانية بداية من اليوم وحتى بداية شهر رمضان، وهذا تزامنا مع شهر مارس 2022، حيث لديهم العدد من السلع الرمضانية المميزة التي يحتاجها كل منزل، وتحتاجها كل ربة بيت، وسوف نوفيكم تفاصيل جميع العروض المتنوفرة في لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية على المنتجات الرمضانية، وإليكم تفاصيلها:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في السعودية

توجد بفروع لولو هايبر ماركت خصومات خاصة متعددة على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر اللحم البقري الباكستاني بالعظم، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر لحم الخروف الإثيوبي المقطع بالعظم، ويوجد لديهم أيضاً خصم خاص على سعر لحم الشاه النعيمي المقطع بالعظم، كما لديهم عرض خاص على سعر سمك القرش وسمك الحاقول بالكيلو، وعرض مميز على سعر سمك التيسر.

تخفيضات خاصة من لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية Lulu

توجد أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية خصومات خاصة، ومنهم: خصم مميز على سعر الماندرين الأسباني نادوركوت، وعرض آخر منهم على سعر التفاح الفوجي الإيطالي، وخصم آخر منهم على سعر الزنجبيل الصيني، كما بالفروع تخفيضات حصرية على أسعار المانجو الكالبتور اليمنية، والكيوي الشيلي، وتتوفر بالفروع خصومات أخرى على أسعار العنب الأحمر الجنوب افريقي، وخصم على سعر البطاطا المصرية الحلوة، ولديهم أيضاً شمندر وباذنجان كبير سعودي.

تنزيلات لولو اليوم ولفترة محدودة بالمملكة العربية السعودية

توجد لديهم أيضاً عدة تنزيلات ضخمة على أسعار: منتجات لورباك المتنوعة من زيت وزبدة للطبخ والحلويات، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الجبنة الشيدر من كرافت، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الشيدر الأصلية القابلة للدهن من كرافت، وهذا بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر الجبنة الشرائح الأثلية من المراعي، وتنزيل على سعر الجبنة الشرائح الطبيعية من بوك.