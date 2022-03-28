نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض العثيم اليوم الاثنين 28 مارس 2022 مع اقتراب شهر الخير عروض العثيم غير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم اليوم من العروض التي ينتظرها الجميع في مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث تحتوي علي اقوي أنواع الخصومات والتخفيضات علي جميع أنواع الفواكه ولخضروات واللحوم والعديد من المنتجات والسلع الغذائية الأخري والتي سوف نقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني حيث تعد عروض العثيم عليها إقبال كبير للغايه وغير مسبوق حيث تحتوي علي أجود أنواع السلع في متاجرها وأسواقها.

عروض العثيم اليوم الاثنين

تضم عروض العثيم اليوم الاثنين اقوي أنواع التخفيضات علي الفواكه الطازجة كالعنب والبرتقال والجوافه والكمثري وأيضا التين وجميع أنواع المشروبات الطبيعية والمأكولات الهامة التي يفضلها جميع المواطنين كما تشمل ايضا الخضروات مثل البطاطس والخس والجزر والخيار واللحم والدواجن والأسماك كل ذالك يتواجد في مجله عروض العثيم الاثنين حيث يستمر هذا العرض ليوم واحد فقط في جميع متاجر وأسواق العثيم فسارعوا قبل نفاذ العرض وانتهاء الكميه المحددة.

مجله عروض العثيم الاثنين

تضم عروض العثيم عروض يوميه حيث أن هناك خصومات وتخفيضات حصريه لم تسبق علي جميع أنواع السلع الرمضانية الهامة علي البطاطس بسعر 2.95 ريال سعودي وايضا الخيار الطازج والبرتقال والبصل ألأخمر بسعر 4.95 ريال سعودي والموز وكلمنتينا بسعر 3.45 ريال سعودي والعنب الأبيض تقدمه عروض العثيم اليوم بسعر 9.95 ريال وأيضا الأناناس والتمر والكزبرة

يمكنكم الاستمتاع بعروض العثيم اليوم من خلال الذهاب إلى اقرب فرع من فروع عبد لله العثيم والاستمتاع برحله التسوق مع العائلة حيث أن هناك تخفيضات علي الجبن الطبيعي حيث تقدم جبن هنغاري وجبن انكور فيتا وايضا لبنه فيرست والقشطه البيعيه والزيتون الأسود وحلاوة حلواني وتحتوي عروض العثيم اليوم علي الجزر والكمثري وأيضا كوسة خضراء والرومان والباذنجان والطماطم.

تحتوي ايضا علي جميع انواع الحلويات والمكسرات حيث تقدم زود كريم دونات شوكلاته وايضا معمول بالتمر ولقمه القاضي وزود كرواسون وكيكه وبسكويت بالشوكلاته أيضا كما تشمل جميع انواع اللحوم حيث تقدم في الصور الخاصة بمجله العروض لحم عجل بلدي بسعر 47.95 ريال سعودي وميكرويف كليك بسعر 199 ريال سعودي فقط ولحم نعيمي بالعظم وصدور دجاج التنميه وخلاط دوتس كهربائي.