نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل النهائي.. لطرد الرطوبة من منزلك والتخلص من برودة الحوائط والأسقف بدون تكاليف بمكون سحري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تراكم الرطوبة على الحوائط من أكثر المشاكل التي تظهر وخاصة في فصل الشتاء وتسبب الرطوبة على الجدران تجمع البكتيريا والحشرات في البيت وظهور عفن يغير من لون الجدران, ويمكن أن يسبب أنهيار الجدار في النهاية, ويبحث الكثير من أصحاب هذه المشكلة عن طريقة يمكن اتباعها للتخلص من أي رطوبة على الحوائط بسهولة وإزالة العفن, وخلال مقالنا هذا سنوضح أفضل طريقة للقضاء على الرطوبة الموجودة على الحوائط بسرعة الصاروخ, وبمكونات بسيطة في البيت.

كيفية إزالة الرطوبة والعفن من الجدران بسهولة في دقائق

تتراكم الرطوبة على الجدران بشكل مستمر بسبب عدم التهوية المناسبة للبيت وعدم دهون أشعة الشمس في البيت, وتتراكم الرطوبة على الحوائط بسبب ارتفاعها في الجو او بسبب وجود اي تسريب للماء في الحائط لذلك يجب الحرص على أصلاح أي تلف في المواسير قبل تلف الحوائط, ويمكن استخدام الخل والنشارد للتخلص من بخار الماء المتراكم على الجدران وذلك من خلال الطريقة الأتية:-

يتم وضع معلقتين من الخل مع معلقة من النشادر حيث أنه من المواد التي تمتص أي بخار ماء موجود على الحائط.

يتم وضع عليهم ربع كوب ماء ويتم رش الخليط على الحائط وبعد ذلك يترك خمس دقائق.

بعد ذلك باستخدام قطعة قماش صوف يتم فرك الخليط من الحائط لإزالة اي بخار ماء او اي عفن موجود.

أهم العادات التي تساعد في الحفاظ على الحوائط من الرطوبة

استخدام التكيف أو جهاز ضبط نسبة الرطوبة من أهم الخطوات التي تساعد في التخلص من أي بخار زائد موجود في الهواء في الجو وبالتالي يمنع تراكمه على الجدران.