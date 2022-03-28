حقق حلمك واشترك في مسابقة الحلم 2022 من MBC فرصة لتحقيق الفوز بالدولارات

حقق حلمك واشترك في مسابقة الحلم 2022 من MBC يتساءل الكثير من الأشخاص عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2022م وشروط الاشتراك، وكانت مسابقة الحلم هي واحدة من أشهر المسابقات في الوطن العربي والتي يمكنك الاشتراك فيها من داخل الوطن العربي أو من خارجه ويقدمها المذيع العربي الشهير مصطفى الأغا، وكان هناك الكثير من الفائزين في مسابقة الحلم وقاموا بتحقيق جزء من أحلامهم أو كل أحلامهم، وفيما يلي سنقدم لكم طرق الاشتراك في المسابقة وكيفية تحقيق الفوز فيها.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م

كي يتم قبولك في مسابقة الحلم يجب أن تتوافر بك بعض الشروط التي تتمثل في كل مما يلي:-

يجب أن يكون عمر المتسابق أكبر من 18 عام وفي حالة أن عمره أقل من ذلك فيمكنه المشاركة ولكن في حالة الفوز يتسلم ولي أمره الجائزة.

يجب إرسال أكثر من رسالة وقم بالتوقيع على كل الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة منك عند استلامك للجائزة.

طرق الالتحاق بمسابقة الحلم لعام 2022م عبر التطبيق

يمكنكم أيضًا الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال تطبيق حلم عبر اتباع الخطوات التالية: –

قم بتحميل تطبيق “حلم” على هاتفك المحمول من المتجر جوجل بلاي أو الأب ستور بحسب نوع هاتفك.

اكتب في البحث كلمة “حلم” أو “Dream” واضغط على تحميل وبعد ذلك قم بفتح التطبيق وسجل رقم هاتفك المحمول.

ستصلك رسالة على هاتفك تتضمن كلمة المرور الخاصة بك قم بإدخاله حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

بعد ذلك سوف تصل إليك رسالة تفيد أن عملية التسجيل تمت بنجاح ومن خلال التطبيق يمكنك الاشتراك في المسابقة عبر العملات الرقمية.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم أو “Dream”