نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 28 مارس 2022 أقوى عروض رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 28 مارس 2022 تقدم اليوم أقوى عروض رمضان 1443 على المنتجات الطازجة، وكذلك منتجات أخرى كثيرة تهم البيت العربي من مأكولات ومشروبات، إلى جانب أدوات يحتاجها المطبخ في تحضير أشهى الأكلات، عروض العثيم اليوم جاءت متنوعة وبتخفيضات كبيرة في إطار مهرجان الطازج الأسبوعي، والذي يحرص فيه عملاء العثيم على التسوق في يوم الاثنين من كل إسبوع للحصول على الخضروات الطازجة، في هذا المقال جمعنا لكم أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين الطازج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وكل متابعي موقع ثقفني بخير.

عروض العثيم الاثنين 28 مارس 2022 مهرجان الطازج

الجديد في عروض هذا الأسبوع من العثيم هو وجود منتجات رمضان بقوة وبأسعار منافسة بالمقارنة بباقي الهايبر ماركت في السعودية، من أهم المنتجات الرمضانية التي توفرت بها عروض اليوم هي سمبوسة غوار الجديد باكت وزن 1 كيلو جرام، الزبيب والتين المجفف وجوز الهند والتي لا تخلو من استخدامها في الحلوى الرمضانية وعصير الخشاف الذي يمدك بالطاقة وقت الفطور، إلى جانب وجود عجين الكنافة وعجين المطبق الجاهز من مخابز زود.

إلى جانب المنتجات الرمضانية تتوفر العروض التقليدية على الخضروات والفاكهة، مهرجان الطازج الأسبوعي بنصف السعر على الكثير من الخضروات والفاكهة، البصل الأحمر وليمون الشبك والكمثرى الافريقي يمكنكم الحصول عليها مقابل نصف السعر، بعض الخضروات الورقية مثل الخس والبقدونس والكزبرة يشملون نفس العرض.

تخفيضات كبيرة على منتجات مخابز زود مثل كيكة الغابة السوداء والتي يمكنكم الحصول على واحدة أخرى مع كل واحدة تشتريها، زود كرواسون بحشوة الجبن البيضاء، بسبوسة بالسمن الطبيعي والتي تعتبر من الحلا المهمة والمميزة في شهر رمضان المبارك، تجدون أيضاً الكثير من العروض الأخرى في إطار العروض الأسبوعية لأسواق العثيم ماركت، والتي توجد في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، أما عن عروض الأجهزة الكهربائية فتشمل عجانة كولين، خلاط جيباس، وكذلك غلاية ماء.

أقوى عروض رمضان 1443 من العثيم اليوم

الصور التالية توضح لكم أحدث عروض رمضان 1443 من أسواق عبد الله العثيم اليوم بالسعودية: