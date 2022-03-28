طريقة تحضير ألواح السمسمية والسودانية حلوى المواسم في البيت بحرفية أشهر الحلوانية

تعد السمسمية والسودانية من إحدى حلويات المولد والمواسم المختلفة، وألواح حلوى المواسم لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة تحضيرها في المنزل وبدلًا من أن يتم شرائهم من الخارج فيمكن بكل سهولة أن يتم تحضيرهم بكل بساطة في المنزل وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير السمسمية والسودانية، وتابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

طريقة تحضير السمسمية والسودانية

يتم تحضير السمسمية بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير هي كلًا من التالي.

مقادير ألواح السمسمية

ثلاثة أكواس من السمسم. كأس من العسل. كأس من السكر الأبيض. ملعقة من الزنجبيل المبشور. ملعقة من القرفة. ملعقة من الملح.

خطوات تحضير ألواح السمسمية والسودانية

يتم الحصول على ورقة من الزبدة ثم يتم وضعها جانبًا. الحصول على مقلاة كبيرة ثم يتم تحميص السمسم بها لحين أن يتغير لونه إلى الذهبي مع الحرص على التقليب ثم يتم تركه جانبًا. بعد ذلك يتم وضع كلًا من السمسم والزنجبيل والعسل والقرفة والملح في مقلاة ثم يتم رفعهم على النار مع التقليب لحين الغليان. ثم يتم ترك الخليط لحين أن يغلى لمدة دقيقتين مع التقليب بصورة مستمرة ثم يتم غلق النار. بعد ذلك يتم إضافة السمسم المحمص فوق خليط السكر ويتم الخلط. يتم وضع الخليط على ورق الزبدة ثم يتم تغطيته بورقة أخرى. بعد ذلك يتم ترقيق السمسم بالاعتماد على الشوبك لحين أن يتم الحصول على عجينة متوسطة السمك ومتماسكة. التخلص من ورق الزبدة ثم يتم تقطيع السمسمية بالشكل المرغوب فيه ثم يتم تركها لحين أن تبرد.

مقادير تحضير السودانية