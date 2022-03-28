نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مرة وبدون مياه كل طرق تنظيف السجاد وإعادته كما كان وانعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنظيف السجاد على الناشف، هناك الكثير من السيدات التي تفضل أن تنظيف السجاد على الناشف بدلًا من استخدام المياه لأنه ينتج عنها تلف السجاد وأنسجته، وهناك الكثير من الطرق التي تساعد على تنظيف السجاد على الناشف ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعَص من تلك الطرق.

كيفية تنظيف السجاد على الناشف

هناك أكثر من طريقة يعتمد عليها في تنظيف السجاد على الناشف وتلك الطرق هي كلًا من التالي:

طريقة تنظيف السجاد على الناشف بالاعتماد على بيكربونات الصوديوم أو البيكنج صودا

أصبح من السهل الأن تنظيف السجاد على الناشف بالاعتماد على بيكربونات الصوديوم وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في ذلك:

طريقة التحضير:

أولًا يتم وضع كربونات الصوديوم على السجاد في المكان المصاب بالبقعة. بعد ذلك يتم تركها لمدة ساعة لحين أن يتم التخلص من كافة الروائح الكريهة. يتم تركها لمدة ساعة وفي حالة التخلص من الروائح يمكن أن يتم تركها طوال الليل ويتم تنظيفها في الصباح الباكر. بعد ذلك يتم الاعتماد على الفرشاة الناعمة ثم يتم فرك البقعة جيدًا لحين أن يتم التخلص من آثار البقعة وبشكل نهائي. يتم بعد شطف حبيبات الكربونات بالاعتماد على المكنسة الكهربائية.

طريقة تنظيف السجاد بالخل

من الطرق التي يعتمد عليها تنظيف السجاد هو الخل واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تنظيف السجاد بالخل:

أولًا يتم إضافة كمية من الخل مع كمية من المياه الدافئة ثم يتم وضعهم في زجاجة بخاخ. بعد ذلك يتم رش كمية من المحلول على المكان الذي به البقعة وتكون طبقة بسيطة للغاية. يتم تركها على البقعة لفترة عشرة دقائق. بعد ذلك يتم فرك مكان البقعة بالاعتماد على فرشاة نعامة لحين أن يتم التخلص من أثر البقعة وبشكل نهائي من أجل التخلص من البقعة بشكل نهائي سيحتاج ذلك فرك البقعة أكثر من مرة.

تنظيف السجاد بالاعتماد على الحليب ونشا الذرة

يمكن بكل سهولة الآن أن يتم تنظيف السجاد بالاعتماد على الحليب ونشا الذرة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية.