نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 50% على الجوالات في مكتبة جرير بالسعودية في المقال التالي

تتمثل أعمال مكتبة جرير في تجارة التجزئة والجملة في العديد من المنتجات وبالأخص الأجهزة الإلكترونية وبرامج الحاسب الألي وأصبحت من الشركات الرائدة في هذا المجال ولقد تم تأسيس مكتبة الجرير كمكان صغير داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ولكن اليوم لها فروع تغطي معظم مناطق المملكة العربية السعودية بل وفروع أيضًا في الشرق الأوسط، واليوم سنتعرف على عروض الجرير على الأجهزة الإلكترونية والجوالات والشاشات. عروض مكتبة الجرير على الجوالات: جوال سامسونج جالكسي إيه 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون البرتقالي بسعر 1599 ريال سعودي. جوال سامسونج جالكسي إيه 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الأسود بسعر 1599 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي رد فليب 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الأسود بسعر 3299 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي إيه 22 سعة تخزين 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام 5G متوفر بلون بنفسجي فاتح متوفر بسعر 899 ريال سعودي. كما يوجد خصم إضافي بقيمة 20% حد أعلى 250 ريال سعودي عند إستخدام بطاقات بنك الراجحي الإئتمانية وبطاقات مسبقة الدفع. جوال هونر 50 سعة تخزين 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الأسود منتصف الليل ويتوفر بخصم 16% ليصبح سعره بعد الخصم 2099 ريال سعودي بدلا من 2499 ريال سعودي.

جوال فيفو Y15s بسعة تخزين 32 جيجا بايت 3 جيجا بايت رام 4G متوفر باللون موجة خضراء ويتوفر بخصم 12% ليصبح سعره 509 ريال سعودي بدلا من 579 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي إيه 52 إس بسعة تخزين 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الأسود متوفر مع خصم 13% ليصبح سعره بعد الخصم 1429 ريال سعودي بدلا من 1659 ريال سعودي. عروض شركة مكتبة الجرير على الشاشات: شاشة سكاي وورث بحجم 65 بوصة دقة وضوح عالية 4K ألترا إتش دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود يتوفر بخصم 25% ليكون سعره بعد الخصم 2599 ريال سعودي بدلا من 3499 ريال سعودي.

شاشة هاير K6 بحجم 55 بوصة دقة 4K ألترا إتش دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود متاح بخصم 34% ليصبح سعره بعد الخصم 1999 ريال سعودي بدلا من 3049 ريال سعودي.

شاشة شاومي مي تي في بي 1 متوفرة بحجم 55 بوصة دقة عالية 4K ألترا إتش دي تلفزيون ذكي متوفر باللون الأسود ومتاح بخصم 40% ليكون سعره بعد الخصم 1799 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصم 50% على الجوالات في مكتبة جرير بالسعودية - ثقفني

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