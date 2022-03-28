نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف إمساكية رمضان 2022 في مصر وعدد ساعات الصوم في المقال التالي
كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث أعلن مركز البحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر، سوف يكون يوم السبت الموافق الثاني من شهر أبريل المقبل، أي أن أول ليلة للسحور في الشهر الكريم، سوف تكون يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أبريل 2022، وينتظر الملايين في مصر الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك، وما سوف تسفر عنه تلك الرؤية الشرعية للهلال.
إمساكية رمضان 2022 في مصر وعدد ساعات الصوم:-
حيث أن رأى مركز البحوث الفلكية ليس كافياً لإقرار ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث أن الأمر سوف يتوقف على الرؤية الشرعية للهلال، حيث من المقرر أن تنتقل اللجان الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من شهر أبريل 2022، وفي حالة ثبوت الرؤية الشرعية للهلال، فسيكون ذلك متطابقاً مع ما أكد عليه مركز البحوث الفلكية بأن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم السبت الموافق الثاني من أبريل، وفى حالة تعذر الرؤية الشرعية فإن يوم الأحد سيكون هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وبهذه المناسبة نقدم لكم إمساكية شهر رمضان المبارك 2022 في مصر، حيث تتضمن إمساكية رمضان، موعد الإمساك عن الطعام، وموعد أذان الفجر والمغرب وكافة الصلوات، حتي يكون المسلم على استعداد تام طوال الشهر الكريم على موعد بدء الصيام والإفطار وذلك من خلال إمساكية رمضان الآتية:-
وبملاحظة هذه الإمساكية يتضح ما يلي:-
- عدة شهر رمضان ستكون 30 يوماً، أي أن شهر رمضان سيكون كاملاً هذا العام.
- أن أقصر الأيام في عدد ساعات الصيام هو أول يوم في الشهر الفضيل، ثم سوف تزداد ساعات الصيام طوال الشهر الكريم، حيث سيتأخر موعد أذان المغرب يومياً بمقدار دقيقة ليصل في نهاية الشهر الكريم ليكون الفارق بين أول أيام شهر رمضان وأخر نحو نصف ساعة، وفي المقابل سنجد أن الفجر سيؤذن مبكراً كل يوم عن اليوم الذي سيليه، وبالتالي تزداد فعلياً ساعات الصيام بتأخر أذان المغرب، وتبكير أذان الفجر.
- عدد ساعات الصيام سوف تكون 15 ساعة يوميا أو أكبر قليلاً.
- وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقدم لكم أعزاءي المتابعين بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
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